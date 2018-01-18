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Источник Правда.Ру

Санкции против КНДР: Тиллерсона — в сад

Экспертное мнение

Россия переживет обвинения США в срыве санкционного режима против КНДР, потому что, во первых, не нарушает установленных ограничений, а во-вторых, спасает корейцев от страданий, сказал "Правде.Ру" американист Павел Подлесный.

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, заявил, что Россия срывает реализацию нескольких санкций, которые были наложены ООН на КНДР. Глава Госдепа отметил, что речь идет об ограничениях на поставки нефти в Северную Корею, а также о "потенциально других сферах".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Reuters сказал, что Москва не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный, Россия поддержала только те санкции, которые наложены Советом безопасности ООН — исходя из принципиальной позиции: "Мы против ядерной программы Северной Кореи".

Но в России есть мнение, что нам не следовало бы присоединяться к санкциям, потому что в КНДР "живые люди, и они страдают", продолжил Подлесный. Поэтому "США должны быть благодарны России за то, что она в этом плане действует конструктивно" и не допускает гуманитарной катастрофы, подчеркнул эксперт.

Надо учитывать также, что Северная Корея — сосед России, и обострение обстановки в этом регион затронет ее, а, во-вторых, Северная Корея вступила в диалог с Южной Кореей, поэтому "загонять Пхеньян в угол нет смысла".

Нашего собеседника возмущает тот факт, что после всех разговоров о привлечении России к урегулированию северокорейского кризиса Москву не позвали на Ванкуверскую встречу по КНДР на уровне министров иностранных дел, которая состоялась 17 января с участием глав внешнеполитических ведомств США, Канады, Японии, Южной Кореи и ряда других государств. 

"Поэтому пошли они (американцы) подальше. Они не хотят взаимодействовать с нами, а подходят к нам потребительски. Мы никогда не делали противоречивых заявлений. А госсекретарь, да и сам президент США занимают противоречивые позиции: то хотят помощи России, то обвиняют, что мы нарушаем санкции и не приглашают в Ванкувер на обсуждение проблематики", — резюмировал Подлесный.

Напомним, что в декабре 2017 года агентство Reuters сообщило о нескольких случаях поставки нефти из России в Северную Корею. Кроме того, западные СМИ обнаружили в России северокорейцев, которые зарабатывают и перечисляют на Родину валюту, якобы используемую там для финансирования разработки государственной ядерной программы. В ответ на это в российском МИДе заверили, что Россия соблюдает международные санкции ООН в отношении Северной Кореи "в полном объеме".

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Темы КНДР война СБ ООН Россия санкции Пхеньян северная корея ядерная программа
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