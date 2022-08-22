Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Интер РАО просит миллиарды на мусорную реформу
ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дугиной
Политолог о внеочередном Совете Госдумы: "Изменение формата спецоперации"
Эксперт Мартынов: из-за маркировки красная икра подорожает
Верещук: с подконтрольных Киеву частей ДНР было эвакуировано 10 тысяч граждан
Рожин: серьёзного продвижения в Авдеевке пока нет
Экономист Ордов: США могут разрушить мировую финансовую систему
Иван Ургант появился в эфире Первого канала впервые после начала СВО
Генерал Гурулёв призвал брать на вооружение опыт чеченских кампаний

Анташкевич об убийстве Дарьи: "Охота за Дугиным не закончена"

Экспертное мнение

Убийство Дарьи Дугиной не конец истории. Западным спецслужбам необходимо так называемое резонансное убийство общественного активиста, стоящего на страже интересов России, а, значит, философ Александр Дугин находится "под прицелом". Об этом заявил ветеран спецслужб, вице-президент Фонда "Правопорядок — Щит" Евгений Анташкевич, комментируя Pravda.Ru, сообщение Федеральной службы безопасности о раскрытии убийства журналистки.

Анташкевич об убийстве Дарьи: "Охота за Дугиным не закончена"

"Это то, что называется "резонансное убийство" какого-нибудь политического активиста. Был выбран Дугин. То, что он не убит сейчас, еще не обозначает, что охота за ним окончена, и чего-нибудь с ним неприятного не случится в будущем", — отметил он.

По словам эксперта, вся информация о значимых фигурах России хранится в архивах американских спецслужб, поэтому был выбран фигурант с малой защитой для проведения теракта.

Кроме того, Анташкевич обратил внимание на активную деятельность дочери Дугина в социальных сетях и отсутствии охраны, что также идёт "на руку" организаторам убийства.

"Был осуществлен отбор. В данном случае, конечно, тут есть такое совпадение. Трагическое совпадение. Во-первых, Дугин и его дочь в паре представляли, конечно, большой интерес и для нашей общественности, потому что они были достаточно авторитетны. Я видел, как Дарья выступает на центральных каналах. Не говоря уже о самом Дугине. И, кроме этого, конечно, учитывалось то, что она была не защищена. Ни она, ни он. У них не было охраны. Это уже третий момент", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности установила личности исполнителей убийства дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев Ольга Лебедева СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим Ольга Лебедева Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Последние материалы
Анташкевич об убийстве Дарьи: "Охота за Дугиным не закончена"
Эксперт Мартынов: из-за маркировки красная икра подорожает
Верещук: с подконтрольных Киеву частей ДНР было эвакуировано 10 тысяч граждан
Рожин: серьёзного продвижения в Авдеевке пока нет
Экономист Ордов: США могут разрушить мировую финансовую систему
Генерал Гурулёв призвал брать на вооружение опыт чеченских кампаний
Иван Ургант появился в эфире Первого канала впервые после начала СВО
Пилько об убийце Дарьи Дугиной: "Возможно, террористка уже находится в Киеве"
Рогов: ВСУ пытались прорвать противовоздушную оборону Мелитополя трижды
Харьков: "Бомбите, но скорее освобождайте от Киева"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников