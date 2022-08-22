Анташкевич об убийстве Дарьи: "Охота за Дугиным не закончена"

Убийство Дарьи Дугиной не конец истории. Западным спецслужбам необходимо так называемое резонансное убийство общественного активиста, стоящего на страже интересов России, а, значит, философ Александр Дугин находится "под прицелом". Об этом заявил ветеран спецслужб, вице-президент Фонда "Правопорядок — Щит" Евгений Анташкевич, комментируя Pravda.Ru, сообщение Федеральной службы безопасности о раскрытии убийства журналистки.

"Это то, что называется "резонансное убийство" какого-нибудь политического активиста. Был выбран Дугин. То, что он не убит сейчас, еще не обозначает, что охота за ним окончена, и чего-нибудь с ним неприятного не случится в будущем", — отметил он.

По словам эксперта, вся информация о значимых фигурах России хранится в архивах американских спецслужб, поэтому был выбран фигурант с малой защитой для проведения теракта.

Кроме того, Анташкевич обратил внимание на активную деятельность дочери Дугина в социальных сетях и отсутствии охраны, что также идёт "на руку" организаторам убийства.

"Был осуществлен отбор. В данном случае, конечно, тут есть такое совпадение. Трагическое совпадение. Во-первых, Дугин и его дочь в паре представляли, конечно, большой интерес и для нашей общественности, потому что они были достаточно авторитетны. Я видел, как Дарья выступает на центральных каналах. Не говоря уже о самом Дугине. И, кроме этого, конечно, учитывалось то, что она была не защищена. Ни она, ни он. У них не было охраны. Это уже третий момент", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности установила личности исполнителей убийства дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной.