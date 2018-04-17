Пятничное решением суд о блокировке Telegram по требованию Роскомнадзора вызвало волну негодования.
Пока что, несмотря на все технические усилия ведомства, просмотры популярных каналов в этом мессенджере только увеличиваются.
Есть ли вероятность, что недовольство пользователей мессенджера выльется во что-то более ощутимое, нежели гневные посты? Например, отразится ли на количестве участников протестной акции в мае, которую ранее анонсировал Алексей Навальный.
Мнением на этот счет с "Правдой.Ру" поделился директор центра политических технологий Игорь Бунин.
— Сомневаюсь, что это станет основным мотивом. Речь идет о людях среднего класса, которые предпочитают решать свои проблемы индивидуально, пытаясь сохранить мессенджер любыми способами. Возмущение будет расти, но я не думаю, что подобное решение приведет к массовым протестам.
— Есть ли возможность каким-либо образом разрешить сложившуюся ситуацию?
— Это очень сложно по простой причине. На самом деле победить (владельца Telegram Павла) Дурова практически невозможно, вся мощь государственной машины вряд ли с ним справится. Если они будут продолжать в том же духе, то они попробуют почту, телефон, телеграф, интернет. Не останется ничего, кроме Дурова и ФСБ.
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А с другой стороны, пойти на уступки Федеральной службе безопасности практически сложно. И для (главы Роскомнадзора Александра) Жарова пойти на уступки — значит потерять пост. Хотя он в любом случае его потеряет после 7 мая (после инаугурации президента правительство уйдет в отставку и будет сформировано заново — прим.). Я в этом не сомневаюсь.
Дело в том, что все это затеял именно он. Конечно, с помощью ФСБ — и вот какой результат. Еще неделю-другую они будут устраивать ковровую бомбардировку по всему, что движется и не движется.
Это уже привело к нескольким серьезным проблемам на "Амазоне", в Сбербанке — в общем, везде. Это очень похоже на анекдот про хирурга — операция не удалась, не получается, и вот он похоже с ножиком бьет по телу пациента, добивая его.
Это очень сильные эмоции. Технически они оказались не готовы к решению этой проблемы. Они думают раз, выключил — и будет хорошо. Оказывается, нет.
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