Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, кто будет главным в Союзном государстве и есть ли минусы у интеграции?

"Я думаю, что государства как такового не будет. Оно и не планируется сейчас. Союзное государство — это название. Россия и Белоруссия сохранят юридический суверенитет, оба государства сохранят членство в международных организациях. Никаких изменений государственных статусов де-юре не планируется. Поэтому вопрос "кто будет главным" не стоит. Каждый будет главный у себя. А что касается возможностей, то, конечно, у России больше возможностей", — рассказал Владимир Брутер изданию Pravda. Ru.

Эксперт не увидел никаких существенных минусов в интеграции.

"Минусов никаких нет. Единственный минус — желательно, чтобы не только Россия и Белоруссия интегрировались. По крайней мере, вижу необходимость такой же интеграции для Казахстана и Киргизии. Но этот вопрос не стоит на повестке дня. Но я считаю, что участие Казахстана и Киргизии в такой интеграции было бы тоже очень желательным", — отметил Брутер.

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