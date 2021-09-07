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"Очень ложный ход": юрист выступил против ужесточения наказания для педофилов

Экспертное мнение

Директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер прокомментировал призыв первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского ввести для педофилов пожизненное лишение свободы без рассмотрения смягчающих обстоятельств и в принудительном порядке кастрировать их.

"Очень ложный ход": юрист выступил против ужесточения наказания для педофилов

По мнению Гефтера, не стоит ужесточать наказания за преступления против половой неприкосновенности детей.

"Я считаю, что, во-первых, действует уже достаточно [наказаний]. Во-вторых, аргумент устрожения, тем более такого обильного, чрезмерно выпирает из Уголовного кодекса. В-третьих, (самый главный мой аргумент), в педофильских делах очень много историй сомнительных, а то и фальшивых. И это может привести только к увеличению таких дел, в которых никакой педофилии реально не было, а просто сводят счёты, а-ля дело Дмитриева в Петрозаводске и так далее", — сообщил Гефтер в беседе с изданием Pravda. Ru.

Юрист считает, что нужно эффективнее работать с тем правовым механизмом, который уже есть.

"Вместо того, чтобы устрожать, нужно ещё сильнее, как говорил Жванецкий, работать над тем материалом, который поступает, не скатываясь в "кампанейщину". Поэтому я считаю, что [это] очень ложный ход. Я думаю, что правозащитное сообщество будет возражать", — отметил эксперт.

Гефтер упомянул дело Дмитриева. 22 июля 2020 года суд в Петрозаводске признал руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева виновным в насильственные действиях сексуального характера, совершённых в отношении его приёмной дочери, и приговорил историка к трём с половиной годам лишения свободы. Это дело длилось почти шесть лет. Многие культурные деятели и правозащитники требуют снять с Дмитриева все обвинения и отпустить его на свободу и называют дело против него политическим.

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Автор: Игорь Рябов
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