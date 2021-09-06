"Могут убить за голую пятку": востоковед оценил жизнь женщин в Афганистане

Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал о том, как изменилась жизнь женщин в Афганистане после прихода к власти "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в России).

По словам Серенко, талибы* обещали уважать права женщин и позволить им работать и учиться. Однако эти слова не соответствуют их действиям.

"Талибан"* возвращает суровые нормы шариата в жизнь афганцев. Теперь женщины должны закрывать лицо в учебных заведениях. Новая власть считает, что они должны следить дома за порядком, а не учиться и работать. Им запрещено выходить из дома без сопровождения мужчины. За нарушение этого правила могут избить.

"Если женщина вышла с голой пяткой на улицу, за это могут и убить. Пару недель назад женщину замертво забили за это. Посчитали, что она вышла на улицу, чтобы соблазнять мужчин", — рассказал Андрей Серенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

По данным СМИ, недавно талибы* убили женщину, которая отказалась готовить им еду. Теперь её четверо детей остались без матери. Также бойцы "Талибана"* разогнали слезоточивым газом афганских активисток и журналисток, которые вышли на акцию в защиту прав женщин.

Новая власть внесла изменения в образовательный процесс. Теперь необходимо разделять занавеской "мужскую" и "женскую" сторону кабинетов в учебных заведениях. Кроме того, предприняты меры для минимизации контактов студентов и студенток. У каждого пола будет отдельный вход и выход. Преподавать ученицам могут только женщины или престарелые учителя-мужчины.

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