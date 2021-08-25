Türkiye: Крым принадлежит татарам-тюркам

Журналистка газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан написала статью о саммите "Крымская платформа", который прошел 23 августа в Киеве. В своем материале она неожиданно высказалась о принадлежности Крыма.

"Мы говорим: "Крым принадлежит татарам-тюркам", — отметила она.

Айбике Синан назвала "самым острым" выступление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на саммите. Турецкий министр иностранных дел обратил внимание на недостаточную эффективность международной системы для решения проблемы Крыма и призвал сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании.

Автор статьи подчеркнула, что Москву не интересует позиция других стран по поводу регионов России. Российский лидер Владимир Путин искусно использует дипломатию, а Европе и США остается просто ворчать, добавила Синан.

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