Социолог назвал причину оттока россиян с Дальнего Востока

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель рассказал, почему люди уезжают с Дальнего Востока.

По словам социолога, молодежь покидает регионы Дальнего Востока из-за отсутствия перспектив. Что касается среднего и старшего поколения, то такие люди редко уезжают из родных мест, потому что давно там живут и привыкли. Молодые люди ищут себя, поэтому их не стоит винить за миграцию.

В беседе с NEWS. ru Мукомель сообщил, что властям нужно создать хорошие условия для получения гуманитарного, технического образования на Дальнем Востоке, тогда молодежь будет оставаться в регионах. Это процесс уже идет. В настоящее время и Сахалин, и Хабаровский край, и Приморье хорошо развиваются, но "нужно еще больше стараться", отметил специалист.

Когда из регионов Дальнего Востока уезжают те, кто недавно туда приехал и не успел "пустить корни" — это терпимо. Если уезжают местные, которые давно там живут, то это уже проблема.

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