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Политолог назвал Украину рекордсменом по неудачам

Экспертное мнение

Ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил, что для украинцев 30 лет независимости Украины оказались временем разочарования. Власти страны не сумели грамотно распорядиться богатым советским наследством.

Политолог назвал Украину рекордсменом по неудачам

Во вторник, 24 августа исполняется 30 лет со дня независимости Украины.

По мнению Силаева, многие бывшие республики СССР не оправдали надежды на лучшую жизнь, однако Украина "среди них — рекордсмен по неудачам".

Эксперт отметил, что в отличие от других стран на постсоветском пространстве Украине досталось большое наследство от СССР: новейшая промышленность, плодородные почвы, хороший климат, береговая линия и т. д. Однако украинские власти не сумели грамотно распорядиться этим. По сравнению с Украинской ССР в новой Украине экономические успехи оказались незначительными, подчеркнул Силаев.

На сегодняшний день украинцы находятся в тяжелом социально-экономическом положении, а сама страна беднее, чем Россия и Белоруссия, добавил политолог.

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От СССР до Незалежной: убойные цифры экономики Украины за 30 лет
Автор: Игорь Рябов
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