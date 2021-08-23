СМИ: Россия выиграет битву за "Северный поток-2"

В статье, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, журналистка Зильке Бигальке рассказала, как Москва победит в битве за газопровод "Северный поток-2".

Она отметила, что США и Германия хотят защитить Киев от негативных последствий, которые грозят украинской экономике после запуска российского газопровода. Президент США Джо Байден поручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транзит газа через территорию Украины еще на десять лет. Именно об этом шла речь во время недавнего визита Меркель в Москву, сообщается в статье.

Путин ответил, что Россия готова продлить сделку, но для этого нужно знать, какой объем газа европейские партнеры готовы купить. Только после заключения контрактов на поставку газа в Европу Москва готова продлить контракт с Киевом.

Бигальке считает, что Путин имел в виду следующее: если ЕС не хочет, чтобы украинская экономика пострадала от "Северного потока-2", то он должен покупать больше газа у России.

Таким образом, "Газпром" и Кремль останутся в выигрыше, подчеркнула журналистка.

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