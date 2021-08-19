"Нам нужно его признать": эксперт рассказал о новом государстве талибов*

Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров рассказал о правовых последствиях создания Исламского Эмирата Афганистан и возможности его признания мировым сообществом.

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило о создании нового государства — Исламского Эмирата Афганистан.

"Результатом этого решения будет то, что Коран будет использоваться как источник права, будут применены в какой-то степени законы шариата в Афганистане. Ничего тут такого необычного с точки зрения мировой практики нет. Мы знаем, что в Иране Коран является источником права, это тоже исламское государство. Есть другой пример — это Саудовская Аравия, где действуют очень жесткие законы шариата. Вполне нормальное по нынешним временам развитие событий", — рассказал Александров изданию Pravda. Ru.

Эксперт считает, что Россия должна признать новое государство талибов и начать развивать с ними отношения, невзирая на решение мирового сообщества.

"Да какое нам дело, признает ли его мировое сообщество или нет. Нам самим его нужно признать. Надо начинать развивать отношения. Китайцы уже, по-моему, признали его или, по крайней мере, очень активно с ним сотрудничают. И правильно. Китайцы уже Пакистан под себя поджали. Сейчас они Афганистан под себя подожмут. Если мы не будем суетиться, мы и в Афганистане не сможем закрепить свои позиции. "Талибану" было бы выгодно, чтобы наше влияние балансировало влияние Китая. Американцев они как друзей не рассматривают. Американцев оттуда надо вытеснить максимально, "Северный альянс" задавить, который проамериканский. Вместе с Ираном тоже действовать. Для этого надо уговорить "Талибан" не применять карательные меры к хазарейцам, которые в восточной части проживают и близки к иранцам по этническому происхождению", — отметил Александров.

Он считает, что сейчас у России есть шанс закрепиться в Афганистане, и его нельзя терять.

"По-моему, сейчас "Талибан" отказался от моноэтнической политики в пользу пуштунов. Талибы стали более толерантными по отношению к национальным меньшинствам. Это открывает возможность для установления долговременного мира в Афганистане. И то, что лидеры "Талибана" встречались с представителями переходного правительства — это говорит о том, что они намерены инклюзивные правительства создать, чтобы там национальные меньшинства присутствовали. Нам не надо терять момент. У нас проамериканская линия мешает эффективной внешней политике", — отметил ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО.

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