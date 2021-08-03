Власти Волгограда устали от политических спекуляций с переименованием города

Тема переименования города-героя Волгограда в очередной раз появилась в политической повестке России. На этот раз её подняли справедливоросы.

По их заказу, напомним, был проведен опрос общественного мнения, согласно результатам которого примерно две трети россиян хотели бы вернуть название Сталинград.

Политические противники сразу обвинили "Справедливую Россию" в политической спекуляции, поскольку представители партии заявили, что намерены "вплотную этим заняться" сразу после выборов.

В частности, сопредседатель партии Захар Прилепин уверен: возвращение городу имени Сталина — не просто вопрос переименования города, а "заявка на сверхпрорыв, сверхрывок в 21-м веке, на строительство нового социализма, на доминирование на территории Евразии и на то, чтобы стать одной из сильнейших, а потом и сильнейшей империей на планете земля".

"Сталинград — это символ сверхпобеды, сверхусилий. Это город, где рождались и где побеждали титаны. И мы должны быть достойны этого имени. Любая история, любая мифология, любые победы начинаются с произнесенного слова, начинаются с имени. Мы принимаем это имя и вместе с ним принимаем великие обязательства", — цитирует его слова ТГ-канал "Движение Захара Прилепина".

Волгограду не до переименований

Впрочем, в самом Волгограде относятся более сдержанно к идее смены имени города.

Как пояснил корреспонденту Pravda. Ru председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, "решают не руководители региона, а решают люди":

— Для того, чтобы понимать: люди за Сталинград, за Волгоград или за Царицын — делается обыкновенная социология. И вот насколько я понимаю на сегодня, 30% — за Царицын, 30% — за Волгоград и 30% — за Сталинград.

О чем Вы говорите? Какой Сталинград, когда 30 процентов готовы только поддержать? Во всяком случае, я владею такой социологией. Этот вопрос не стоял и, слава Богу, пока не стоит. Нас вполне устраивает название города. Волгоград — он город на Волге, город.

Поэтому думаю, что все эти вот, вот выборные, технологичные вещи, с которыми к нам заезжие товарищи приезжают, не стоит брать во внимание. Это уже все проходили. И не раз. И коммунисты на этом пиар делали в определенной выборной кампании. Теперь господин Прилепин. Давайте мы успокоимся. Нас вполне устраивает город Волгоград. И нам есть, чем заняться.

Как и в любом другом городе, у нас проблем много. И переименование — далеко не главная из них. Мы себе голову этим не забиваем — нам не до этого.