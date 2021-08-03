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Власти Волгограда устали от политических спекуляций с переименованием города

Экспертное мнение

Тема переименования города-героя Волгограда в очередной раз появилась в политической повестке России. На этот раз её подняли справедливоросы.

Власти Волгограда устали от политических спекуляций с переименованием города

По их заказу, напомним, был проведен опрос общественного мнения, согласно результатам которого примерно две трети россиян хотели бы вернуть название Сталинград.

Политические противники сразу обвинили "Справедливую Россию" в политической спекуляции, поскольку представители партии заявили, что намерены "вплотную этим заняться" сразу после выборов.

В частности, сопредседатель партии Захар Прилепин уверен: возвращение городу имени Сталина — не просто вопрос переименования города, а "заявка на сверхпрорыв, сверхрывок в 21-м веке, на строительство нового социализма, на доминирование на территории Евразии и на то, чтобы стать одной из сильнейших, а потом и сильнейшей империей на планете земля".

"Сталинград — это символ сверхпобеды, сверхусилий. Это город, где рождались и где побеждали титаны. И мы должны быть достойны этого имени. Любая история, любая мифология, любые победы начинаются с произнесенного слова, начинаются с имени. Мы принимаем это имя и вместе с ним принимаем великие обязательства", — цитирует его слова ТГ-канал "Движение Захара Прилепина".

Волгоград
 

Волгограду не до переименований

Впрочем, в самом Волгограде относятся более сдержанно к идее смены имени города.

Как пояснил корреспонденту Pravda. Ru председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, "решают не руководители региона, а решают люди":

— Для того, чтобы понимать: люди за Сталинград, за Волгоград или за Царицын — делается обыкновенная социология. И вот насколько я понимаю на сегодня, 30% — за Царицын, 30% — за Волгоград и 30% — за Сталинград.

О чем Вы говорите? Какой Сталинград, когда 30 процентов готовы только поддержать? Во всяком случае, я владею такой социологией. Этот вопрос не стоял и, слава Богу, пока не стоит. Нас вполне устраивает название города. Волгоград — он город на Волге, город.

Поэтому думаю, что все эти вот, вот выборные, технологичные вещи, с которыми к нам заезжие товарищи приезжают, не стоит брать во внимание. Это уже все проходили. И не раз. И коммунисты на этом пиар делали в определенной выборной кампании. Теперь господин Прилепин. Давайте мы успокоимся. Нас вполне устраивает город Волгоград. И нам есть, чем заняться.

Как и в любом другом городе, у нас проблем много. И переименование — далеко не главная из них. Мы себе голову этим не забиваем — нам не до этого.

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Автор: Ольга Лебедева
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