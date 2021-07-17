Эксперимент окончен: в России начнут постепенно отказываться от ЕГЭ

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев считает, что изменения порядка поступления в вузы, введенные во время пандемии, показали неэффективность ЕГЭ.

Согласно новым правилам, абитуриенту при поступлении будет засчитан самый высокий балл, набранный в одном из трех видов испытаний:

ЕГЭ,

общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом,

вступительному испытанию.

Наличие альтернатив при сдаче экзаменов для поступления в вуз помогает парламентариям лучше оценить ситуацию и выбрать наиболее удачный формат проверки знаний абитуриента. Сейчас депутаты, занимающиеся этим вопросом, работают над созданием более гибкой системы, удобной как для сдающих, так и для проверяющих экзамены.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал с изданию URA. NEWS, в чем смысл нового приказа:

"Параллельно тот же самый проект позволяет вузу устанавливать, что после среднего профессионального заведения он все равно может требовать результаты ЕГЭ. В этом смысле в приказе есть и шаг вперед, и шаг назад".

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