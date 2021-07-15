Согласно статистическим данным ВОЗ, Россия вновь вернулась на четвертую строчку пандемического антирейтинга по числу заражений коронавирусной инфекцией.
Означает ли это, что в стране будет новый локдаун? Или обойдется в этот раз?
Эти вопросы корреспондент Pravda.Ru задал Николаю Говорину, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья.
— Трудно сказать про локдаун. Я думаю, что нет, полного локдауна не будет, потому что сейчас власти наработали уже большой опыт и готовы эффективно решать задачи в соответствии с текущей ситуацией, когда, с одной стороны, могут быть усиления ограничительных мер, с другой — все-таки надо сохранять деятельность работающих предприятий. Люди должны работать, это важно. Работать и оставаться в привычном жизненном ритме.
Опыт начала пандемии показал, что действовать надо очень осторожно, аккуратно. Потому что, по большому счету, в некоторых субъектах, где был полный локдаун, как в Бурятии, в частности, сейчас уже приходится частично снимать ограничения.
Я думаю, что какой-то такой селективный должен быть подход. Шашками махать, наверное, никто не станет.
Тем более, что все-таки растет число вакцинированных — люди начинают понимать важность прививки. Если бы такой уровень поддержки рекомендаций по вакцинации был месяца четыре-пять назад, я убежден, что сейчас не было бы третьей волны. Но лучше поздно, чем никогда.
Главное сейчас, обеспечить население, особенно в провинции, вакциной. Я считаю, что это серьезная тема, над которой правительству надо будет работать, чтобы не было задержек с поставками вакцины в субъекты федерации.
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