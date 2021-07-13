США оставили после себя в Афганистане "управляемый хаос". И это серьёзно

Сегодня утром стало известно, что Россия вывезла сотрудников своей дипмиссии из Афганистана в соседний Узбекистан. Причина — обострение военной ситуации из-за действий талибов.

Насколько серьезна сегодня ситуация в ИРА? Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал Вячеслав Бочаров, первый замсекретаря Общественной палаты РФ.

— Министр иностранных дел Лавров уже неоднократно говорил о том, что та ситуация, которая возникла после скороспелого даже не вывода, а бегства американских войск с этого региона, вызывает большую тревогу у Российской Федерации. Ибо РФ в той или иной мере отвечает по своим обязательствам перед Таджикистаном, Узбекистаном — приграничным регионом.

Конечно, ситуация… Где уже сейчас прогнозируется, что у Афганистана может возникнуть новый конгломерат под названием ИГИЛ*, который мы в Сирии общими усилиями разгромили.

А это уже не Сирия, это уже подбрюшье Российской Федерации. Поэтому здесь очень опасная ситуация.

Я думаю, что мы сейчас должны сосредотачивать все политические усилия в первую очередь для того, чтобы эту ситуацию успокоить, найти какое-то политическое решение, которое могло бы всё там стабилизировать. Это сложно.

Я думаю, что, когда американцы так быстро выходили из Афганистана, они преследовали определенные цели, в том числе по дестабилизации обстановки в данном регионе.

Давно же существует такое выражение как "управляемый хаос". Они там создали хаос. Но будет ли он у них управляемый? Ведь создав бен Ладена после того, как советские войска ушли из Афганистана, они соорудили особую инфраструктуру под руководством международного террориста, которого потом сами же и уничтожали. Они неоднократно поднимали тему этого региона в своих интересах, потому что понимают, что это подбрюшье российского государства. То, что они делают, я думаю, что они делают это сознательно.

Афганистан

— Можно ли предположить какие-либо варианты, как будут развиваться события?

— Самый худший для нас вариант — это когда вооруженные группировки со стороны Афганистана начнут проникать на территорию сопредельных государств — бывших членов Советского Союза, а оттуда эта волна может покатиться в Российскую Федерацию.

Потому что беженцам из этих стран больше некуда идти. Для нас это, думаю, не очень удобный и приемлемый вариант.

Я не политик, я просто человек, который очень долго занимался вопросами борьбы с террористической угрозой. Вот эта террористическая угроза может опять у нас возникнуть.

Мы как бы купировали эти все ситуации, которые шли в 90-е годы, в 2000-е годы, а теперь это новый виток. Для нас это очень опасная ситуация и очень нежелательная. Это самый худший вариант.

А лучший вариант — это когда политики договорятся о разграничении "полномочий" между группировками, которые есть в Афганистане. Пусть они там сами разбираются между собой.

Сложнее с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией, которые рядом находятся. Это очень взрывоопасный регион.

К слову, "Талибан"* уже ведет себя как полноправный хозяин в Афганистане. И даже официальные обращения к соседям выпускает:

Талибы — Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

* запрещены на территории РФ

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