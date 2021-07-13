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Экспертное мнение: Молдавию будут подгонять под евростандарт

Экспертное мнение

На состоявшихся 11 июля в Молдавии досрочных выборах в парламент уверенную победу одержал проевропейский блок действующего президента страны Майи Санду.

Экспертное мнение: Молдавию будут подгонять под евростандарт

Основной конкурент — экс-президент Игорь Додон, настроенный пророссийски — с результатами согласился и заявил, что "раскачивать лодку" не будет.

И, таким образом, возникает вопрос: что делать в данном случае России, точнее, что она будет делать и как выстраивать отношения с проевропейской Молдавией?

Об этом в эксклюзивной интервью Pravda.Ru рассуждал Сергей Лавренов, заведующий отделом Института стран СНГ, Молдовы и Приднестровья.

— Об этом уже МИД высказался предельно однозначно: Россия будет выстраивать конструктивные, нормальные отношения, если будет такой же посыл с молдавской стороны, видимо, прежде всего, конечно, в экономической сфере, в которой заинтересована Молдавия по-прежнему.

Вектор отношений будет определяться той политикой, которую будет проводить Санду в ближайшее время, и теми решениями, которые будет принимать новый молдавский парламент, который теперь почти полностью под президентским контролем.

Хотя, конечно, предварительное заявление и Санду, и ее сторонников из партии "Действие и солидарность" не внушают особого оптимизма, но жизнь может внести существенные коррективы, в том числе в экономической сфере.

— А получится ли у нее привести Молдавию в Евросоюз?

— Евросоюз не горит желанием формально принимать страны, подобные Молдове, которые сейчас занимают предпоследнее место по уровню жизни в Европе, соответственно, необходимы будут еще большие субсидии.

Для этого и была изобретена Программа восточного партнерства — как раз для таких вот стран. Видимо, в Молдавии теперь будут искусственно усиливаться разного рода течения и организации, которые "поведут" в заданном направлении.

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"Это фиаско!": Молдавский эксперт жёстко прошёлся по Майе Санду
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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