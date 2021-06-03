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Социолог: Новая риторика российской власти – просто слова. Пустые и ни о чём

Экспертное мнение

В последние несколько дней риторика представителей российской власти в корне изменилась: из вежливой стала резкой и отчасти даже воинственной.

Социолог: Новая риторика российской власти – просто слова. Пустые и ни о чём

Началось всё с того, что президент напомнил о том, что тем, кто "пробует у России что-то откусить" в ответ мы обычно "выбиваем зубы". Потом экс-премьер Дмитрий Медведев кратко, но ёмко охарактеризовал отношение "западных партнёров", припечатав: "оборзели".

А после секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что пересмотрена стратегия национальной безопасности страны, и теперь Россия в ответ на "недружественные действия" готова "применить реальную силу, а не только вводить экономические санкции".

Возникает закономерный вопрос: как следует всё это понимать? Неужели власти на готовы на некие "агрессивные" действия? Или это просто слова?

Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Каргалицкий уверен, что ответ на этот тревожный вопрос уже содержится в самой формулировке.

В интервью "Правде.Ру" он пояснил:

— В России ничего не надо понимать никак. В России большая часть слов (это особенность нашей политической культуры) не имеет вообще никакого смысла. Они говорят даже не для PR, а просто потому, что что-то надо сказать. Я давно уже перестал комментировать разные официальные заявления, поскольку они никакого отношения к действиям, к политике, к каким-либо событиям не имеют. Мало ли что. Что это значит? Пиарщики написали такую фразу — вот что это значит.

Был пример, может быть, не очень яркий. Когда Чехия выслала 18 наших сотрудников нашего дипведомства, а мы — аж 20. Это мы "показали зубы" или нет?

Да какая разница? Чехи высылают наших дипломатов, мы — чешских дипломатов высылаем. Это такая старая практика, которая состоит в том, что обменялись чем-то.

Россия же живет за счет продажи сырьевых ресурсов другим государствам, объявляемым её же своими основными геополитическими противниками. Поэтому, в принципе, риторика не может восприниматься серьезно.

— Нам крайне невыгодно агрессивно отвечать?

— Нет, просто Россия не является самостоятельным субъектом мировой политики. У нее нет самостоятельности. Она является объектом двух, с одной стороны, внешнеэкономических сил, с другой стороны — объектом разворовывания конкретными людьми, которые просто занимаются тем, что страну пилят, делят, забирают всё, что можно.

Российское государство не является в строгом смысле государством. Оно является территорией, которая подвергается систематическому разворовыванию, разграблению.

А все остальное — это слова, которые уже самостоятельную ценность не имеют. У этого государства не может быть самостоятельных целей, стратегией, какой-то геополитики. Просто, в принципе, не может быть. Можно сколько угодно об этом говорить.

  • Но если объективно — сырьевой объект не может быть субъектом политики.

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