Профессор экономики советует избавляться от долларовых активов. Пока не поздно

Президент США Джо Байден подписал новый федеральный бюджет. Как сообщила газет "The New York Times", его общая сумма — $6 трлн.

Издание отмечает:

если Белый дом будет распоряжаться деньгами с таким размахом, то уже к 2031 году госрасходы составят 117% от размера экономики страны.

Конечно, считать чужие деньги — моветон, но, поскольку доллар — мировая валюта, то возникает вопрос: что будет с ним при таком "раскладе" и как это отразится на мировой экономике вообще и российской в частности?

Свой прогноз для "Правды.Ру" озвучил доктор экономических наук, профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

— Печатный станок ФРС давно работает на полную мощность. В прошлом году прирост его продукции составил $ 4,5 триллиона.

Я напомню, что в 2007 году, когда еще не было даже слова "количественное смягчение" и все-таки Центральный банк США, Федеральная резервная система, они как-то контролировали денежную эмиссию.

Все активы Федеральной резервной системы оценивались в $ 800 миллиардов, а тут, представляете, за один год прирост на $4,5 триллиона.

Даже не надо быть специалистом, чтобы понять, как стремительно доллар обесценивается. Просто это обесценение пока не проявилось, но оно где-то выскочит в момент кризиса.

Что значит кризис в нынешних условиях?

Это, значит, продукция печатного станка уходит на финансовые рынки и надувает пузыри, и вот когда эти пузыри начнут лопаться, то тогда и проявится вот этот самый дисбаланс между громадным количеством долларов и ограниченным количеством товаров и материальных активов. Вот тогда наступит момент истины и доллар будет, действительно, стоить, может быть, … его покупательная способность будет составлять по отношению к нынешнему доллару, ну, условно говоря, 10 %.

Я говорю чисто условно, чтобы было понятно, что доллар уже не в состоянии вернуть свои прежние позиции. Действительно, сегодня американский доллар становится токсичным финансовым инструментом. Многие об этом знают, пытаются как-то уйти в более надежные активы. Но я думаю, что, конечно, лузеров будет очень много и потери будут очень серьезные.

— В мировой экономике?

— И в мировой, и в российской. Там дают прогнозы, что вот этот гигантский спад может произойти где-то в 2025–2026 годах. С моей точки зрения, это произойдет намного раньше.

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