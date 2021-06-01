Аналитик: для Израиля Нетаньяху лучше, чем то, что предложит новое правительство

В понедельник, 31 мая стало известно, что оппозиция Израиля наконец-то смогла договориться и готова приступить к формированию правительства — то есть, сделать то, что не сумел действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Аналитик Иосиф Дискин считает, что для страны это — путь к катастрофе.

Почему — он пояснил в интервью "Правде.Ру".

По словам Дискина, всё очень просто:

— Ключевой вопрос выживания Израиля — это взаимоотношение с ХАМАС.

Бывший министр обороны Израиля Нафтали Беннетт и Яир Лапид — а именно они будут руководить оппозицией при формировании кабмина, считают, что с ХАМАС надо договариваться, что переговоры приведут к миру.

Я думаю, что это фундаментальное заблуждение.

Как известно, позиция Нетаньяху была противоположная — вести переговоры можно только с позиции силы. Это единственный аргумент, который понимает ХАМАС. И в силу этого Израиль был на грани сухопутной операции по подавлению его в секторе Газа.

Я, оценивая ситуацию, исхожу из двух известных мне фактов:

это известные слова о том, что если ХАМАС прекратит огонь, то это приведет к миру, а если Израиль прекратит огонь — это приведет к концу Израиля;

были попытки умиротворения еще до ХАМАСа, когда была только Организация освобождения Палестины.

В свое время Мадлен Олбрайт направила для переговоров с палестинской автономией, с ее руководством, большую делегацию бизнесменов, имеющих арабские корни для того, чтобы обсуждать, какие инвестиционные проекты нужны, какие ещё шаги надо там предпринимать.

Возглавлял эту делегацию давний друг Мадлен Олбрайт, очень близкий друг. После завершения переговоров мы с ним встретились в Тель-Авиве в "Хилтоне" и у него были выпученные глаза. Он говорит:

"Ты понимаешь, мы вели такие переговоры. Когда мы вышли, ко мне подошли переговорщики с той стороны и спросили: "сколько вам нужно заплатить, чтобы перестали поддерживать Израиль".

И это были настроения еще вполне, как полагали, договороспособных людей из Организации освобождения Палестины.

ХАМАС, как известно, не признает право Израиля на существование. Его лидеры говорят, что, если евреи хотят жить в Палестине — пожалуйста, в качестве меньшинства, подчиняющегося законам ислама, на других условиях "мы вам ничего не предлагаем".

ХАМАС

Попытка умиротворения возможна, когда твой партнер по переговорам признает рациональные интересы. А здесь я не вижу лидеров ХАМАС, которые бы руководствовались рациональными интересами, интересами людей, проживающих на территории сектора Газа. Их волнует совсем другое.

Я понимаю настроения в Израиле многих рядовых людей, которые хотят мира, чтобы не летали ракеты, чтобы не стреляли, чтобы в Лоде можно было вернуться к жизни. Я все понимаю и вполне сочувствую этим настроениям. Только ответственные политики не могут руководствоваться сиюминутными настроениями толпы, а должны понимать последствия своих решений.

С моей точки зрения, то, что сейчас начинается во власти — это путь для Израиля к национальной катастрофе.

Уже сейчас наиболее чувствительная часть — молодые технократы — стали голосовать ногами: они уже уезжают в Соединенные Штаты, создают там бизнесы и остаются жить.

Надо понимать, что действующий президент Соединенных Штатов — не Трамп. Для него Израиль — одна из стран Ближнего Востока. Для него и его глобалистских друзей Израиль — одна из фишек, не более.

Для Трампа там были моральные обязательства, а для Байдена — это одна из фишек на карте Ближнего Востока.

Я в свое время, 8 лет назад, говорил о том, что эта стратегия неизбежно поставит Израиль на грань катастрофы. К сожалению, к моему глубокому сожалению, мои прогнозы сбываются.

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