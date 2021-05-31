Политолог объяснил, почему США сейчас не делают резких заявлений в адрес России

На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби довольно резко оборвал журналиста, задавшего ему вопрос о "враге Штатов — России", заявив, что США вовсе не считают, что Москва — враг Вашингтона.
С чего вдруг такое заявление? И что оно может означать?
По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, пока — ничего это заявление, по сути, не означает.
Как пояснил Дробницкий в интервью "Правде.Ру", "это пока еще не постоянная позиция поведение Пентагона".
— Мы же сейчас понимаем, что администрация Байдена, как выяснилось, никак устаканиться не может. Там продолжается внутренняя, очень серьезная борьба кланов идет: и левые давят, и отставные военные открытое письмо пишут, и во внешней политике, ну, просто беда какая-то.
И понимают прекрасно в Вашингтоне, что любая ерунда может в одночасье разрушить саммит с Владимиром Путиным. А он им нужен. Поэтому и стараются ничего "этакого" не брякнуть.
Это нас никоим образом не должно обманывать или как-то вводить в заблуждение. Видно же, что люди стараются. У них же только встреча Байдена с Путиным на повестке.
Там ещё саммит НАТО на подходе. Где будут очень серьезные разговоры, разборки и попытки перешить принципы Евроатлантического единства.
А к концу года надо проводить альянс, форум Альянса демократия.
Учитывая это всё, сейчас, конечно, максимально осторожно стараются действовать.
А пресса не хочет понимать: ее завели в 16-м году вот она, понятно, шашкой и машет.
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