EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинский публицист: наш "Квартал 95" пропах кровью и запахом горящих тел
"Когда в Москве жабы квакали": на Украине отметили День Киева
Пхеньян обвинил США в "развязывании гонки вооружений" на Корейском полуострове
Команде "Амура" потребовалась защита российского генконсульства
Россия стала вторым по величине поставок экспортёром нефти в США
МИД не исключает вероятности включения SWIFT в санкционную спираль
В Конгрессе США назревает стычка из-за флагов ЛГБТ и BLM на посольствах страны
ПВО США не смогла перехватить учебную ракету. Помешал российский корабль?
Европейские СМИ: Дания помогала АНБ следить за европейскими политиками

Политолог объяснил, почему США сейчас не делают резких заявлений в адрес России

Экспертное мнение

На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби довольно резко оборвал журналиста, задавшего ему вопрос о "враге Штатов — России", заявив, что США вовсе не считают, что Москва — враг Вашингтона.

Политолог объяснил, почему США сейчас не делают резких заявлений в адрес России

С чего вдруг такое заявление? И что оно может означать?

По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, пока — ничего это заявление, по сути, не означает.

Как пояснил Дробницкий в интервью "Правде.Ру", "это пока еще не постоянная позиция поведение Пентагона".

— Мы же сейчас понимаем, что администрация Байдена, как выяснилось, никак устаканиться не может. Там продолжается внутренняя, очень серьезная борьба кланов идет: и левые давят, и отставные военные открытое письмо пишут, и во внешней политике, ну, просто беда какая-то.

И понимают прекрасно в Вашингтоне, что любая ерунда может в одночасье разрушить саммит с Владимиром Путиным. А он им нужен. Поэтому и стараются ничего "этакого" не брякнуть.

Это нас никоим образом не должно обманывать или как-то вводить в заблуждение. Видно же, что люди стараются. У них же только встреча Байдена с Путиным на повестке.

Там ещё саммит НАТО на подходе. Где будут очень серьезные разговоры, разборки и попытки перешить принципы Евроатлантического единства.

А к концу года надо проводить альянс, форум Альянса демократия.

Учитывая это всё, сейчас, конечно, максимально осторожно стараются действовать.

А пресса не хочет понимать: ее завели в 16-м году вот она, понятно, шашкой и машет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
"Когда в Москве жабы квакали": на Украине отметили День Киева
Пхеньян обвинил США в "развязывании гонки вооружений" на Корейском полуострове
Команде "Амура" потребовалась защита российского генконсульства
Россия стала вторым по величине поставок экспортёром нефти в США
МИД не исключает вероятности включения SWIFT в санкционную спираль
В Конгрессе США назревает стычка из-за флагов ЛГБТ и BLM на посольствах страны
ПВО США не смогла перехватить учебную ракету. Помешал российский корабль?
Европейские СМИ: Дания помогала АНБ следить за европейскими политиками
Израильская оппозиция договорилась: Нетаньяху будет смещён с должности
Пьяный экс-полицейский на Урале с балкона палил по живым мишеням. Ранен ребёнок
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00.

Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Экономика и бизнес
МИД не исключает вероятности включения SWIFT в санкционную спираль
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников