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"Олимпийский штамм" COVID появится, если Япония сэкономит на контроле

Экспертное мнение

Япония, сейчас переживающая уже четвёртую волну коронавируса, готовится принимать летние Олимпийские игры. Которых не хотят рядовые японцы, опасаясь, что пандемия вообще выйдет из-под контроля.

"Олимпийский штамм" COVID появится, если Япония сэкономит на контроле

А под занавес минувшей недели, как рассказывала "Правда.Ру", опасения высказали и врачи. Они предупредили, что есть вероятность появления нового "олимпийского штамма" COVID-19.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что опасения его коллег из Страны Восходящего Солнца "в какой-то степени обоснованы".

"Эти опасения обоснованы тем, что в Японию съедутся большие массы людей из разных стран. Это может открыть возможности для "обмена штаммами", в результате чего вполне вероятна новая мутация", — сказал доктор Болибок корреспонденту "Правды.Ру".

Врач пояснил, что новому штамму распространяться будет — этого нельзя исключить — проще:

"Люди, имеющие иммунитет к некоторым штаммам — либо переболевшие, либо привитые — могут оказаться как раз восприимчивыми к новому штамму. И пойдет он — этот новый штамм — дальше распространиться и по Японии, и по всему миру.

То есть такие опасения — справедливы. Случится это или не случится — очень сильно будет зависеть от того, как сами японцы организуют эту Олимпиаду, насколько хорошо будут соблюдаться эпидемические мероприятия, контроль самих спортсменов, зрителей, судей — всех, кто будет в этом деле участвовать.

Если они организуют это на высоком уровне, то вероятность распространения — и уж тем более возникновения и распространения нового штамма — будет достаточно низкая.

— То есть, если подготовиться хорошо, олимпиада не станет пиром во время чумы, и все-таки не надо там речь вести вообще об отказе от такого мероприятия все-таки? Или не факт?

— Понимаете, все вот эти противоэпидемические мероприятия, упираются в финансы.

Есть достаточно ресурсов у страны экономических, может она провести самые жесточайшие противоэпидемические мероприятия — катастрофичного распространения не будет.

Мало будет отпущено средств на контроль и профилактику — будут допущены какие-то огрехи и будет распространение.

Не будет вообще средств у страны — может же такое быть? — будет просто очередная волна пандемии, которая начнется после олимпиады.

Вопрос медико-экономический — как всегда. Китайцы огромные средства бросили в начале пандемии — просто чудовищные, как нам всем казалось — на ликвидацию уханьского очага. Зато в Китае сейчас вообще пандемии нет. все остальные страны рассуждали:

  • надо тратиться — не надо тратиться,
  • надо экономические ограничения вводить -не надо, если экономические ограничения,
  • на что мы жить будем…

И в итоге — везде эта пандемия продолжается. Кроме Китая.

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Автор: Ольга Лебедева
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