Япония, сейчас переживающая уже четвёртую волну коронавируса, готовится принимать летние Олимпийские игры. Которых не хотят рядовые японцы, опасаясь, что пандемия вообще выйдет из-под контроля.
А под занавес минувшей недели, как рассказывала "Правда.Ру", опасения высказали и врачи. Они предупредили, что есть вероятность появления нового "олимпийского штамма" COVID-19.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что опасения его коллег из Страны Восходящего Солнца "в какой-то степени обоснованы".
"Эти опасения обоснованы тем, что в Японию съедутся большие массы людей из разных стран. Это может открыть возможности для "обмена штаммами", в результате чего вполне вероятна новая мутация", — сказал доктор Болибок корреспонденту "Правды.Ру".
Врач пояснил, что новому штамму распространяться будет — этого нельзя исключить — проще:
"Люди, имеющие иммунитет к некоторым штаммам — либо переболевшие, либо привитые — могут оказаться как раз восприимчивыми к новому штамму. И пойдет он — этот новый штамм — дальше распространиться и по Японии, и по всему миру.
То есть такие опасения — справедливы. Случится это или не случится — очень сильно будет зависеть от того, как сами японцы организуют эту Олимпиаду, насколько хорошо будут соблюдаться эпидемические мероприятия, контроль самих спортсменов, зрителей, судей — всех, кто будет в этом деле участвовать.
Если они организуют это на высоком уровне, то вероятность распространения — и уж тем более возникновения и распространения нового штамма — будет достаточно низкая.
— То есть, если подготовиться хорошо, олимпиада не станет пиром во время чумы, и все-таки не надо там речь вести вообще об отказе от такого мероприятия все-таки? Или не факт?
— Понимаете, все вот эти противоэпидемические мероприятия, упираются в финансы.
Есть достаточно ресурсов у страны экономических, может она провести самые жесточайшие противоэпидемические мероприятия — катастрофичного распространения не будет.
Мало будет отпущено средств на контроль и профилактику — будут допущены какие-то огрехи и будет распространение.
Не будет вообще средств у страны — может же такое быть? — будет просто очередная волна пандемии, которая начнется после олимпиады.
Вопрос медико-экономический — как всегда. Китайцы огромные средства бросили в начале пандемии — просто чудовищные, как нам всем казалось — на ликвидацию уханьского очага. Зато в Китае сейчас вообще пандемии нет. все остальные страны рассуждали:
И в итоге — везде эта пандемия продолжается. Кроме Китая.
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