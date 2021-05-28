Александр Лукашенко после очередных санкций, "выкаченных" Белоруссии Евросоюзом, заявил, что Запад использует его страну "для тренировки нападения на Россию".
А не сгущает ли Батька краски?
С этим вопросом "Правда.Ру" обратилась к Владимиру Брутеру, эксперту в Международном институте гуманитарно-политических исследований.
— Белоруссию использовать для нападения на Россию нельзя, потому что это, как говорят в Одессе, — "две большие разницы".
Вопрос здесь в том, что Белоруссия — это цель Запада в сдерживании России.
Очевидно, что Молдова сейчас окончательно уйдет от нас туда. И Белоруссия останется единственной страной на западном направлении. Поэтому она им в этом смысле интересна: если получится отодрать от России Белоруссию, то они замкнут круг полностью.
Вот всё, что им — Западу коллективному — от Белоруссии сейчас надо. Так что, Батька краски сгущает. Чуть-чуть.
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