Политог: оторвав Белоруссию от России, Запад сможет "замкнуть кольцо"

Александр Лукашенко после очередных санкций, "выкаченных" Белоруссии Евросоюзом, заявил, что Запад использует его страну "для тренировки нападения на Россию".

А не сгущает ли Батька краски?

С этим вопросом "Правда.Ру" обратилась к Владимиру Брутеру, эксперту в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

— Белоруссию использовать для нападения на Россию нельзя, потому что это, как говорят в Одессе, — "две большие разницы".

Вопрос здесь в том, что Белоруссия — это цель Запада в сдерживании России.

Очевидно, что Молдова сейчас окончательно уйдет от нас туда. И Белоруссия останется единственной страной на западном направлении. Поэтому она им в этом смысле интересна: если получится отодрать от России Белоруссию, то они замкнут круг полностью.

Вот всё, что им — Западу коллективному — от Белоруссии сейчас надо. Так что, Батька краски сгущает. Чуть-чуть.