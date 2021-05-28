Польский президент в очередной раз блеснул русофобией. На этот раз перед грузинами.
Приехав к ним то ли в гости, то ли по делам, Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной страной" и пообещал, что скоро Польша ее — образно говоря — научит, как надо себя вести.
Почему Дуда — уже не в первый раз, кстати — позволяет себе такие выходки?
Своим мнением по этому поводу с "Правдой.Ру" поделился Владимир Джабаров, первый заместитель председателя в Комитете Совфеда по международным делам
— Я думаю, что господин Дуда не психотерапевт и не психолог, чтобы ставить подобные диагнозы великой державе.
Но если говорить серьезно, то это проявление абсолютной распущенности в поведении лидера Польши, который стоит во главе откровенной русофобии, процветающей в Европе сейчас.
А продиктована она, вероятно, желанием хоть в чём-то быть "во главе Европы всей". И это желание завело его настолько глубоко, что, по-моему, даже не понимает, что творит.
— Будет ли реакция нашего МИД? И какая?
— Я не знаю, какая будет реакция. Но, думаю, господин Дуда в своей политической карьере вряд ли еще когда-то удосужится рукопожатия российских партнеров.
Потому что с человеком, который допускает подобные высказывания даже за стол переговоров садиться сложно.
Видимо, господин Дуда забыл, что Польша получила независимость благодаря России в свое время.
Видимо, господин Дуда забыл, что все послевоенные годы Россия помогала этой стране встать на ноги, восстанавливать экономику.
А сейчас, находясь в Грузии, он ещё и фальсификатором истории себя показал.
Потому что, когда он обвинил Россию в том, что она ввела войска в Грузию в 2008 году, он, видимо, не ознакомился с результатами комиссии ОБСЕ, которая признала, что агрессором в тех событиях была именно грузинская сторона, которая допустила уничтожение наших миротворцев.
Я думаю, что движет господином Дудой отнюдь не политика, отнюдь не какие-то патриотические нотки или демократические мотивы.
Им движет злость из-за того, что Польша может потерять часть дохода после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Поскольку американцы дали понять, что они больше не будут мешать завершению строительства, Польша, равно как и Украина очень переживает, что может потерять на транзите российского газа после ввода в эксплуатацию этой нитки "Северного потока-2".
Вот отсюда это все идет.
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