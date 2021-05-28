Сенатор Джабаров: Дуда показал себя жадным русофобом с манией величия

Польский президент в очередной раз блеснул русофобией. На этот раз перед грузинами.

Приехав к ним то ли в гости, то ли по делам, Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной страной" и пообещал, что скоро Польша ее — образно говоря — научит, как надо себя вести.

Почему Дуда — уже не в первый раз, кстати — позволяет себе такие выходки?

Своим мнением по этому поводу с "Правдой.Ру" поделился Владимир Джабаров, первый заместитель председателя в Комитете Совфеда по международным делам

— Я думаю, что господин Дуда не психотерапевт и не психолог, чтобы ставить подобные диагнозы великой державе.

Но если говорить серьезно, то это проявление абсолютной распущенности в поведении лидера Польши, который стоит во главе откровенной русофобии, процветающей в Европе сейчас.

А продиктована она, вероятно, желанием хоть в чём-то быть "во главе Европы всей". И это желание завело его настолько глубоко, что, по-моему, даже не понимает, что творит.

— Будет ли реакция нашего МИД? И какая?

— Я не знаю, какая будет реакция. Но, думаю, господин Дуда в своей политической карьере вряд ли еще когда-то удосужится рукопожатия российских партнеров.

Потому что с человеком, который допускает подобные высказывания даже за стол переговоров садиться сложно.

Видимо, господин Дуда забыл, что Польша получила независимость благодаря России в свое время.

Когда царская империя распалась, Польша стала независимой.

Польша обрела свободу от нацизма благодаря победе советской армии.

Видимо, господин Дуда забыл, что все послевоенные годы Россия помогала этой стране встать на ноги, восстанавливать экономику.

А сейчас, находясь в Грузии, он ещё и фальсификатором истории себя показал.

Потому что, когда он обвинил Россию в том, что она ввела войска в Грузию в 2008 году, он, видимо, не ознакомился с результатами комиссии ОБСЕ, которая признала, что агрессором в тех событиях была именно грузинская сторона, которая допустила уничтожение наших миротворцев.

Когда "жаба душит", и не такое ляпнешь

Я думаю, что движет господином Дудой отнюдь не политика, отнюдь не какие-то патриотические нотки или демократические мотивы.

Им движет злость из-за того, что Польша может потерять часть дохода после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Поскольку американцы дали понять, что они больше не будут мешать завершению строительства, Польша, равно как и Украина очень переживает, что может потерять на транзите российского газа после ввода в эксплуатацию этой нитки "Северного потока-2".

Вот отсюда это все идет.