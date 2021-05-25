Член ТПП рассказал о механизме целевых выплат россиянам "на еду"

В понедельник стало известно, что Торгово-промышленная палата выступила с предложением заменить госрегулирование цен на продукты питания целевыми выплатами для малообеспеченных российских семей.

О подробностях практической реализации этой инициативы "Правде.Ру" рассказал Александр Борисов, председатель Совета по развитию потребительского рынка в ТПП РФ.

По его словам, целевые выплаты "на еду" — это не новая идея:

"Мы в течение пяти лет отстаиваем необходимость возвращения к этой программе — она уже ранее была полностью разработана и просчитана. В начале этого года Минпромторг повторно ее направил в правительство. Больше того, в Парламенте при встречах с Путиным целый ряд фракций поднимал вопрос о необходимости этой программы. Ее поддерживают практически все: и бизнес, и общество, и политики. Тормозит запуск Минфин, который никак не может, к сожалению, найти необходимые средства: в зависимости от масштабов нужно от 300 до 800 миллиардов в год.

Это не "карточки" из начала 90-х

— У ряда политиков наименование "продовольственные карточки" вызывает негативное восприятия из-за ассоциации с карточками советского времени. Так вот, наш проект — принципиально иной:

те карточки были предназначены для того, чтобы преодолеть дефицит продовольствия, поскольку на всех не хватало еды, а карточки обеспечивали определенные категории необходимыми продуктами;

сегодня же дефицита никакого нет, но надо повысить количество и качество еды для социально уязвимых слоев населения.

И эта программа одновременно решает как социальную проблему обеспечения людей с недостаточным уровнем доходов, так и экономическую, позволяя расширить каналы сбыта для отечественных производителей, поскольку речь идет о том, что в программу будут включаться только товары, произведенные в России, недлительного срока хранения, то есть их нельзя будет покупать и откладывать впрок.

И таким образом будет оказана серьезная помощь не только людям, но и всей цепочке производства отечественной продукции от поля до прилавка.

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