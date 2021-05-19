Европарламент после недолгих обсуждений разработал и даже уже опубликовал "план демократизации России". Документ получился довольно категоричный:
"Хотите, не хотите ли, спасу Вас обязательно
И все, кого я выручил, теперь мои друзья."
(Вячеслав Добрынин. "Спасатель")
Правда, после прочтения "плана" возникает вопрос: а нужны ли России такие "друзья"?
Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с Владимиром Брутером, экспертом в Международном институте гуманитарно-политических исследований.
— Как следует понимать слова о демократической трансформации России и обязательствах по стратегии смены режима? Готовят ли нам оранжевую революцию?
— Если бы они могли, они бы готовили. Но, судя потому, что ограничиваются словами, не могут. На это — организацию "революции" — будут выделять деньги, будет какая-то возня вокруг этого, будут информационные поводы, но реальных действий практически не будет.
— Что имеется в виду под "созданием свободного российского телевидения с круглосуточным эфирным временем"? И какой смысл его вообще создавать, если есть американская версия и британская версия, например, BBC, оппозиционных каналов у нас на YouTube полно.
— Здесь всё просто: кто контролирует кнопку, тот контролирует определенный информационный кластер.
Естественно, что европейцы хотят, чтобы у них тоже такое было. Чтобы именно они сами устанавливали для России ту повестку, которую считают для себя интересной. "В товарищах согласья" нет: у американцев — свое видение, у англичан — свое, у европейцев — свое. Они, конечно, очень похожи. Но всё равно цели разнятся.
— Что значит "Брюссель должен быть готов не признавать парламент России"? Это заранее утверждение, что выборы будут нечестными или хотят устроить что-то по белорусскому сценарию у нас?
— По белорусскому сценарию не получится. Это понятно. Но что-то устроят обязательно.
Что касается нечестности выборов — это обязательный пунктик. Они всех "неугодных" в этом обвиняют. Можно подумать, у них все выборы честные, прозрачные и народу дают высказываться именно так, как он сам хочет.
Пусть посмотрят на Макрона и оценят: насколько он является результатом политических технологий и насколько — результатом реального выбора.
Что касается отношения к российским выборам, то оно может быть любым: Евросоюзу они могут нравиться или не нравиться — это его "проблема".
Но вопрос в том, что если они берут на себя смелость, определять заранее — за почти полгода -, являются ли выборы честными или нечестными, то понятно, что там уже всё решено и взят курс на ухудшение отношений с Россией. А выборы… Что выборы? Для коллективного Запада вообще и ЕС, в частности — и они это задекларировали уже — это просто повод и инструмент.
В общем, ничего неожиданного в разработанном Европарламенте "плане" нет.
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