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Насколько решительно ЕП настроен повести Россию к демократии - мнение политолога

Экспертное мнение

Европарламент после недолгих обсуждений разработал и даже уже опубликовал "план демократизации России". Документ получился довольно категоричный:

Насколько решительно ЕП настроен повести Россию к демократии - мнение политолога

"Хотите, не хотите ли, спасу Вас обязательно

И все, кого я выручил, теперь мои друзья."

(Вячеслав Добрынин. "Спасатель")

Правда, после прочтения "плана" возникает вопрос: а нужны ли России такие "друзья"?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с Владимиром Брутером, экспертом в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

Как следует понимать слова о демократической трансформации России и обязательствах по стратегии смены режима? Готовят ли нам оранжевую революцию?

— Если бы они могли, они бы готовили. Но, судя потому, что ограничиваются словами, не могут. На это — организацию "революции" — будут выделять деньги, будет какая-то возня вокруг этого, будут информационные поводы, но реальных действий практически не будет.

Что имеется в виду под "созданием свободного российского телевидения с круглосуточным эфирным временем"? И какой смысл его вообще создавать, если есть американская версия и британская версия, например, BBC, оппозиционных каналов у нас на YouTube полно.

— Здесь всё просто: кто контролирует кнопку, тот контролирует определенный информационный кластер.

Естественно, что европейцы хотят, чтобы у них тоже такое было. Чтобы именно они сами устанавливали для России ту повестку, которую считают для себя интересной. "В товарищах согласья" нет: у американцев — свое видение, у англичан — свое, у европейцев — свое. Они, конечно, очень похожи. Но всё равно цели разнятся.

Что значит "Брюссель должен быть готов не признавать парламент России"? Это заранее утверждение, что выборы будут нечестными или хотят устроить что-то по белорусскому сценарию у нас?

— По белорусскому сценарию не получится. Это понятно. Но что-то устроят обязательно.

Что касается нечестности выборов — это обязательный пунктик. Они всех "неугодных" в этом обвиняют. Можно подумать, у них все выборы честные, прозрачные и народу дают высказываться именно так, как он сам хочет.

Пусть посмотрят на Макрона и оценят: насколько он является результатом политических технологий и насколько — результатом реального выбора.

Что касается отношения к российским выборам, то оно может быть любым: Евросоюзу они могут нравиться или не нравиться — это его "проблема".

Но вопрос в том, что если они берут на себя смелость, определять заранее — за почти полгода -, являются ли выборы честными или нечестными, то понятно, что там уже всё решено и взят курс на ухудшение отношений с Россией. А выборы… Что выборы? Для коллективного Запада вообще и ЕС, в частности — и они это задекларировали уже — это просто повод и инструмент.

В общем, ничего неожиданного в разработанном Европарламенте "плане" нет.

 

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"Евросоюз боится ужесточать санкции против России"
Автор: Ольга Лебедева
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