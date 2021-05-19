"Сообщник казанского стрелка" - психопат или идиот? Мнение психолога

18 мая в Казани неизвестный, назвавшись "сообщником Галявиева" написал письмо о подготовленном теракте в школе №67. Детей эвакуировали, всё проверили. Тревога оказалась ложной.

Что движет такими людьми, как этот "сообщник"? Его нельзя назвать подражателем, поскольку он ничего реально не сделал.

Зачем был устроен этот спектакль?

Психолог Алёна Леонова пояснила "Правде.Ру", что анонимом двигало желание привлечь внимание и, может быть, прославиться.

— Несмотря на всю чудовищность совершённого Галявиевым, к нему сейчас приковано внимание общественности. Он — герой. Хотя и отрицательный. И погреться в "лучах славы" — пусть и такой страшной — кому-то очень захотелось.

Это достаточно частое явление.

Не исключено, что человек, написавший зловещее письмо в школу, — жертва буллинга или имеет иные психологические проблемы. И завидует тому, кто, как ему сейчас кажется, отомстил за себя или что-то "всем" доказал.

Сам на подобное — будем надеяться — не способен, вот и отыгрывается, пугая.

Впрочем, возможно, здесь всё проще. Этот поступок "анонима" вполне может быть продиктован желанием пощекотать себе нервы. Как маленькие дети в незапамятные времена звонили по телефону и несли в трубку какую-то чушь. Только здесь невинная шалость трансформировалась, приобрела уродскую форму.

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