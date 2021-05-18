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Политолог: у чешского президента есть веские основания не доверять спецслужбам

Экспертное мнение

Резкие слова президента Чехии Милоша Земана, сказанные в эфире радиостанции Frekvence 1, о том, что он не доверяет спецслужбам своей страны, прозвучали, по меньшей мере неожиданно.

Политолог: у чешского президента есть веские основания не доверять спецслужбам

Для того, чтобы сделать такое заявление, президенту нужны веские основания. Они у Земана есть? Кому и что он хотел этим сказать?

Олег Барабанов, российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор МГИМО, считает, что слова чешского лидера отражают крайне непростую ситуацию в правительстве.

В Чехии ситуация вокруг взорванных во Врбетице складов отражает очень серьезную острую внутриполитическую борьбу в этой стране. Политический сектор страны четко делится на две категории:

  • есть политические силы, которые традиционно выступают за сохранение хотя бы минимума конструктивных отношений с Россией, в их числе и бывший президент Чехии Клаус, и нынешний президент Земан;
  • есть другая группа, которая выступает резко против отношений с Россией, их в правительстве сейчас большинство.

Именно это большинство и стоит за раздуванием ситуации со взрывами на оружейных складах.

Резко выступив против основной версии — причастности к ним России, в ответ начал получать угрозы в обвинении в государственной измене. Это как раз отражает остроту внутриполитической борьбы в Чехии, у которой — теперь это абсолютно ясно — нет единства в отношении внешнеполитического курса. И все прошедшие 20 с лишним лет постсоциалистического периода не смогли привести чехов, чешское общество к консенсусу.

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"Чехии не дают сблизиться с Россией"
Автор: Ольга Лебедева
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