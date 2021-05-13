Отставной генерал-майор ФСБ Александр Михайлов объяснил, почему люди на улице в Казани не сообщили в полицию о странном человеке в маске, экипировке и с дробовиком наперевес, направлявшемся к школе.
Напомним, уличные камеры наблюдения зафиксировали путь Ильназа Галявиева к гимназии, где через несколько минут разыгралась трагедия.
Кадры реально пугающие. Но, несмотря на устрашающий вид парня, прохожие почему-то не обратили на него внимания. И не сообщили правоохранителям о "странном" персонаже на улице.
Александр Михайлов считает, что главная причина этого — "равнодушие современных людей ко всему, что их окружает" (цитата РИА Новости).
"У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу «авось пронесёт»", — сказал генерал.
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Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.