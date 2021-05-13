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Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу

Экспертное мнение

Отставной генерал-майор ФСБ Александр Михайлов объяснил, почему люди на улице в Казани не сообщили в полицию о странном человеке в маске, экипировке и с дробовиком наперевес, направлявшемся к школе.

Напомним, уличные камеры наблюдения зафиксировали путь Ильназа Галявиева к гимназии, где через несколько минут разыгралась трагедия.

Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу

Кадры реально пугающие. Но, несмотря на устрашающий вид парня, прохожие почему-то не обратили на него внимания. И не сообщили правоохранителям о "странном" персонаже на улице.

Александр Михайлов считает, что главная причина этого — "равнодушие современных людей ко всему, что их окружает" (цитата РИА Новости).

"У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу «авось пронесёт»", — сказал генерал.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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