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Экспертное мнение

Две трети опрощенных россиян рассказали, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после пандемии, следует из исследования компании "Манго Страхование", которое есть в распоряжении РИА "Новости".

В целом 77% респондентов признались, что боятся непредвиденных трат. И уровень этого страха высокий: большинство оценили свое беспокойство о внезапных тратах на 8 из 10 баллов.

"Аналитика показывает, что напряжение выросло во многом из-за пандемии — 67% жителей страны признались, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после эпидемии COVID-19. Причем среди людей в возрасте 25-34 лет доля таких людей даже выше общей статистики — 72%", — показало исследование.

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Автор: Алексей Корнеев
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