Только не курды: США довели Эрдогана до сирийской "ручки"

После объявления Вашингтона о том, что он поможет сирийским курдам создать "силы безопасности границы" численностью не менее 30 тысяч человек, Турция стала стягивать войска на границу с Сирией. В правительстве страны обвинили США в сотрудничестве с террористами, а президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал подавить усилия союзников в зародыше.

Турция быстро уничтожит "террористов" в регионе и начнет с сирийских районов Африн и Мюнбич (провинция Алеппо), заявил Эрдоган в парламенте Турции 16 января.

Тем временем в СМИ появились сообщения, что американские военные поставили ПЗРК в район Африна и передали его формированиям сирийских курдов. Оружие, по данным издания, на прошлой неделе получили отряды народной самообороны — боевое крыло Сирийских демократических сил.

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов, курдские военные формирования создаются при помощи США, чтобы закрепить за курдами подконтрольные территории и "создать вначале широчайшую автономию, а затем и независимую государственную структуру".

"Это в интересах США, которые стремятся к расчленению Сирии, и в интересах курдских формирований", которые хотят самоопределения, заметил эксперт. Турция, продолжил Борис Долгов, и до Эрдогана выступала против курдской автономии в регионе. И надо сказать, что все страны, где имеется курдская диаспора, выступают против этих формируемых американцами сил, в том числе Ирак и Иран.

Что касается вопроса, решится ли турецкий лидер выполнить свои обещания и угрозы, то, по словам востоковеда, "надо иметь в виду, что США и Турция — члены НАТО, а Эрдоган часто выступает с такими эмоциональными заявлениями". Но он решительный политик, и можно предположить, что определенные военно-политические меры ради устрашения он предпримет.

Кроме развертывания вооруженных сил в пограничных районах, возможно, будут нанесены авиаудары и блокировано передвижение транспорта с оружием, предназначенным для курдских формирований. "То есть какие-то меры будут приниматься, но открытого противостояния не будет", — прогнозирует Борис Долгов.

По словам эксперта, сирийское правительство и Россия выступают против действий США и курдских вооруженных формирований. Сирийцы считают, что курды — это часть сирийского народа, и вопрос об автономии курдских районов, должен решаться в рамках сирийской конституции, действующей или пересмотренной в будущем. Россия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии, об этом неоднократно заявлял МИД России, напомнил Долгов.

Высокопоставленный советник президента Турции Ильнур Чевик летом прошлого года прозрачно намекнул, что американские спецназовцы из союзников могут превратиться в мишени.

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