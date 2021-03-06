Советы, как общаться с назойливыми телефонными продавцами, дал россиянам участник "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев.
В интервью радио "Спутник" он предложил изнемогающим от таких обзвонов отвечать вопросом на вопрос. Хотя бы попросить представиться, и если продавец будет "юлить", надо еще раз уточнить, кто он и откуда.
"Если вы начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то вы подвергаете себя риску", — предупредил маркетолог. То есть не надо вообще разговор, если вам ничего не надо. А если что-то вдруг интересует, разумно будет посмотреть другие предложения в интернете и сделать взвешенный вывод.
Пожилые люди чаще всего поддаются на телефонные уловки. Лучше всего убедить таковых не вступать в переговоры, отвечая, что вопросом покупок занимается сын или дочь, считает Григорьев.
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