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Россиянам дали советы, как не пострадать от продаж по телефону

Экспертное мнение

Советы, как общаться с назойливыми телефонными продавцами, дал россиянам участник "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев.

Россиянам дали советы, как не пострадать от продаж по телефону

В интервью радио "Спутник" он предложил изнемогающим от таких обзвонов отвечать вопросом на вопрос. Хотя бы попросить представиться, и если продавец будет "юлить", надо еще раз уточнить, кто он и откуда.

"Если вы начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то вы подвергаете себя риску", — предупредил маркетолог. То есть не надо вообще разговор, если вам ничего не надо. А если что-то вдруг интересует, разумно будет посмотреть другие предложения в интернете и сделать взвешенный вывод.

Пожилые люди чаще всего поддаются на телефонные уловки. Лучше всего убедить таковых не вступать в переговоры, отвечая, что вопросом покупок занимается сын или дочь, считает Григорьев.

Ранее эксперт дал оценку тому, почему провалились "черные пятницы" в году минувшем: не последнюю роль сыграл коронавирус.

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Автор: Михаил Закурдаев
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