Аналитики издания "Взгляд" пришли к выводу, что визиты боевых кораблей флота США в акваторию Черного моря - средство политического давления.
К такому выводу они пришли, изучив историю пребывания американских кораблей в Черном море за несколько последних лет и сопоставив ее с боевым потенциалом американского флота.
Эксперты уверны, что военного смысла в действиях США нет, заходы ракетных эсминцев и фрегатов ВМС преследуют цели политического характера – выказывая символическую поддержку таким государствам, как Украина или Румыния.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.