Экономист: возродить советские пятилетки - увы - невозможно

Чтобы преодолеть последствия пандемического удара по экономике России, сразу трое академиков РАН предложили возродить систему советских пятилеток.
Экономист Василий Колташов, директор Института нового общества, считает, что в современных реалиях, как бы убедительно и красиво не звучали аргументы авторов идеи, её реализация невозможна.
Почему — он объяснил в комментарии для "Правды.Ру":
Советские пятилетки, не могут вернуться просто потому, что тип экономики у нас сегодня сильно отличный уже от советского периода.
Однако тот факт, что экономическое планирование необходимо, на мой взгляд, очевиден.
Необходимо, чтобы государство ставило цели, к которым происходит движение, и определяло весьма точные конкретные механизмы, с помощью которых будет происходить это движение к экономическим целям.
То есть, говоря иначе, нужно, чтобы у нас было планирование, связанное с индикаторами, то есть индикативное планирование с некими показателями.
Такая экономическая политика не является чисто и только советской: подобного рода практика была у Японии во второй половине XX века и у Франции. По сути, эта политика вполне соединима с рыночной практикой в экономике, не находится с рынком в каком-то конфликте.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...