Контроль за соцсетями необходим, без него до трагедии - полшага

После того, как в прямом эфире на платформе TikTok умерла 10-летняя девочка, власти страны нашли способ надавить на администрацию соцсети и заставить её заблокировать всех малолетних пользователей.

В России в конце января эта же соцсеть стала одной из площадок для размещения призывов к школьникам участвовать в протестах. К счастью, никто из детей не пострадал. Но степень влияния соцсетей на детей продемонстрирована наглядно.

Мария Мамиконян, председатель Родительского Всероссийского Сопротивления¹ считает, что доступ детей к соцсетям необходимо ограничивать.

— Это абсолютно очевидно, — сказала Мамикоян в интервью "Правде.Ру". — И возникла необходимость не в конце января, а давно.

Мы — наша организация — об этом неустанно говорим: о лёгкой доступности в интернете любого контента для детей любого возраста… Но реакции что-то не видно.

Нас, родителей, никто не слышит.

Ответственные лица, видимо, настолько заняты какими-то своими, очень интересными делами, что уж не знаю, с чем связано, не буду даже предполагать.

Но такое впечатление, что хотят изничтожить это молодое поколение детей как можно раньше. Потому что-то, что сейчас происходит, и возможность знакомиться с интернетом, который все более агрессивен уже сейчас, даже детям дошкольного возраста, ни к чему хорошему не приведёт.

И кто-то специально занимается продвижением этого контента. Зачем?

Есть такой закон Ямпольской, принятый относительно недавно, в 2020 году или в конце 2019-го. Это закон о том, что детям разрешен любой контент без возрастного ограничения. Наша организация всё это время активно против него выступает. Мы абсолютно убеждены, что возрастные ограничения необходимы, они должны быть прописаны, чтобы хотя бы родители понимали, какую книжку нельзя брать в магазине для ребенка.

Но дело в том, что было прямо сказано, что надо поддержать книгоиздателей, бизнес требует того, чтобы дети интересовались любой литературой, независимо от возрастных ограничений.

Ограничения сняли. При этом совершенно спекулятивно несли какую-то чушь про то, что, сохраняя возрастные ограничения придётся запретить школьникам "Тихий Дон", Толстого и ещё целый список книг.

На мой взгляд, это совершенно бредовые спекуляции. Нужные для того, чтобы протащить этот закон.

Конечно, закон Ямпольской и соцсети — это совершенно разные вещи. Но вместе они — звенья одной цепи.

¹ общественная организация, созданная активистами, выступающими против ювенальной юстиции