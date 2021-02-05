Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Арабские подростки избили в Париже российскую пенсионерку
Итальянский сенатор: ЕС должен "мощно надавить" на Украину
Уборка снега в Пенсильвании закончилась тройным убийством
Известный критик "Хезболлы" Локман Слим убит в Ливане
Тейлор Грин "освободили от должности" в двух комитетах Конгресса
В Штатах угнан автомобиль, перевозивший коронавирусные вакцины
Джо Байден произнёс программную речь: Америка вернулась!
Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс
Учёные хотят исследовать китайские пещеры - ареал летучих мышей

Военный эксперт: США оставляют войска в Германии, дабы сохранить лицо

Экспертное мнение

Вчера из заявления главы Европейского командования США стало известно, что запланированный ещё предыдущей администрацией Белого дома вывод американских военных с территории Германии "временно заморожен".

Военный эксперт: США оставляют войска в Германии, дабы сохранить лицо

Как отметил, комментируя это известие для "Правды.Ру" военный эксперт Иван Коновалов, дело тут совсем не в готовности тратить деньги налогоплательщиков (напомним, именно желанием "сэкономить" раньше аргументировал вывод войск Трамп):

— В общем контексте американских военных трат эти расходы не очень большие. Да и Трамп лишь прикрывал разговорами о деньгах переформатирование военного присутствия США в мире в целом.

Он много откуда хотел вывести войска. Но, по большому счету, ему это не удалось.

А для Байдена приостановка вывода войск — совершенно логичный шаг с учетом того, что американцы приняли наше предложение по продлению договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Байден и его администрация признали, что Россия была права и отступили. Теперь нужно какие-то вещи сделать, чтобы уравновесить ситуацию, дабы не выглядеть слабым.

Первое, что они делают, это отказываются от вывода войск из Европы. Это очевидный шаг для того, чтобы сохранить лицо при явном проигрыше по отношению к договору СНВ III.

— Означает ли отказ от вывода войск из Германии отмену планов по перемещению их в Балтийский регион, поближе к нашим границам?

— Нет, конечно. Разве эти планы кто-то отменял? Войска НАТО и США присутствуют рядом с российскими границами. И, очевидно, что это присутствие будет усиливаться в контексте, как они говорят, ротационном.

Никакого сокращения не будет.

Будет ли значительное увеличение? Все это зависит от политики Польши и стран Балтии, насколько они смогут устроить очередную истерику с криком "Русские идут!", чтобы убедить Байдена в том, что русские действительно идут.

Именно они являются инициаторами и поддерживающей силой присутствия НАТО и США в этом регионе. Естественно, что Вашингтон и Брюссель этим пользуются. То есть это взаимный интерес.

Посмотрим, насколько они активно будут дальше использовать эту уже заезженную пластинку по поводу российской опасности.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Военный эксперт: США оставляют войска в Германии, дабы сохранить лицо
Заридзе: В России хорошо научились лечить рак груди
Арабские подростки избили в Париже российскую пенсионерку
Итальянский сенатор: ЕС должен "мощно надавить" на Украину
Уборка снега в Пенсильвании закончилась тройным убийством
Известный критик "Хезболлы" Локман Слим убит в Ливане
Тейлор Грин "освободили от должности" в двух комитетах Конгресса
В Штатах угнан автомобиль, перевозивший коронавирусные вакцины
Джо Байден произнёс программную речь: Америка вернулась!
Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс
Популярное
Мир. Новости мира
Пора ли России рисовать новые границы

Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...

Пора ли России рисовать новые границы
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Мир. Новости мира
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Политика. Новости и аналитика
Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен
Новости Украины
Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Криминал
Задержанная в СИЗО выплеснула горячий суп в лицо надзирателю
Мир. Новости мира
СМИ США: американские "санкционные резервы" подходят к концу
Землян предостерегли от необдуманных контактов с НЛО﻿
Уфология и НЛО
Землян предостерегли от необдуманных контактов с НЛО﻿
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников