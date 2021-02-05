Военный эксперт: США оставляют войска в Германии, дабы сохранить лицо

Вчера из заявления главы Европейского командования США стало известно, что запланированный ещё предыдущей администрацией Белого дома вывод американских военных с территории Германии "временно заморожен".

Как отметил, комментируя это известие для "Правды.Ру" военный эксперт Иван Коновалов, дело тут совсем не в готовности тратить деньги налогоплательщиков (напомним, именно желанием "сэкономить" раньше аргументировал вывод войск Трамп):

— В общем контексте американских военных трат эти расходы не очень большие. Да и Трамп лишь прикрывал разговорами о деньгах переформатирование военного присутствия США в мире в целом.

Он много откуда хотел вывести войска. Но, по большому счету, ему это не удалось.

А для Байдена приостановка вывода войск — совершенно логичный шаг с учетом того, что американцы приняли наше предложение по продлению договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Байден и его администрация признали, что Россия была права и отступили. Теперь нужно какие-то вещи сделать, чтобы уравновесить ситуацию, дабы не выглядеть слабым.

Первое, что они делают, это отказываются от вывода войск из Европы. Это очевидный шаг для того, чтобы сохранить лицо при явном проигрыше по отношению к договору СНВ III.

— Означает ли отказ от вывода войск из Германии отмену планов по перемещению их в Балтийский регион, поближе к нашим границам?

— Нет, конечно. Разве эти планы кто-то отменял? Войска НАТО и США присутствуют рядом с российскими границами. И, очевидно, что это присутствие будет усиливаться в контексте, как они говорят, ротационном.

Никакого сокращения не будет.

Будет ли значительное увеличение? Все это зависит от политики Польши и стран Балтии, насколько они смогут устроить очередную истерику с криком "Русские идут!", чтобы убедить Байдена в том, что русские действительно идут.

Именно они являются инициаторами и поддерживающей силой присутствия НАТО и США в этом регионе. Естественно, что Вашингтон и Брюссель этим пользуются. То есть это взаимный интерес.

Посмотрим, насколько они активно будут дальше использовать эту уже заезженную пластинку по поводу российской опасности.