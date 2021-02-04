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Костиков: и без цифр Росстата все поняли, что с ВВП неладно

Экспертное мнение

Вчера Росстат опубликовал информацию о том, что в результате пандемии ВВП России сократился на 3,1%.

Костиков: и без цифр Росстата все поняли, что с ВВП неладно

Население страны и без статистики ощутило последствия этого криза, считает профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков, председатель Совета "Союза потребителей финансовых услуг".

Как он пояснил в интервью "Правде.Ру", один из показателей того, что с "экономикой неладно" — сокращение рабочих мест и уменьшение заработной платы.

— Это сказывается практически на всех семьях. Надо сказать, что неожиданно на этом фоне слегка подросла инфляция у нас к концу года. Поэтому в конечном итоге, мы видим, что население расплачивается за падение ВВП.

Что будет с курсом рубля

— Наш рубль в значительной степени реагирует на цены на нефть. Так сложилось исторически. А сейчас цена на нефть находится на довольно высоком уровне, по сравнению с прошлым годом. Если она будет удерживаться, то мы не увидим серьезных долгосрочных последствий для курса рубля.

Какие-то спекулятивные варианты возможны, но это ненадолго. Поэтому курс рубля особых потрясений не испытает.

  • К слову, недавно руководитель Goldman Sachs сообщил, что он считает, что рубль недооценен минимумом на 10%.
Автор: Ольга Лебедева
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