Нужны ли школе воспитатели - мнение педагога

После протестов 23 и 31 января, основной "ударной силой" которых стали молодёжь и школьники, в России заговорили о том, что, дескать, с подрастающим поколением не ведётся разъяснительная работа. Ну и воспитательная, конечно.

Минобр сразу предложил "выход из положения". Министр Сергей Кравцов объявил, что в школах скоро появится новая должность: советник директора по воспитательной работе.

Неужели так можно обучить детей — помимо прочего — политической грамотности?

Директор 117-ой московской школы, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина, считает, что — вполне. Другой вопрос: а надо ли? И если надо, то как?

В интервью "Правде.Ру" она напомнила, что основные тенденции политического воспитания в образовательный процесс в России заложены исторически:

— Кроме исторического образования, есть обществоведческое образование. Обществознание у нас теперь преподается начиная с 5-го класса. Раньше было только в старших классах, теперь и в среднем звене тоже.

Поэтому тут вопрос просто в другом, на мой взгляд. В связи с тем, что в нашем законе "Об образовании" школа предоставляет образовательную услугу, то теперь каким-то образом пытаются отделить воспитание от образования.

Хотя если посмотреть систему работы нашего образования в предыдущие годы, да и сейчас, воспитание — это неотъемлемая часть образовательной политики страны. Непонятно, что сейчас пытаются отделить, а что — вернуть…

Нельзя образовать человека, не воспитывая в нём определённое нравственное устройство. Согласитесь со мной.

— Да, конечно.

— Поэтому все эти разговоры о том, что давайте введём… Ну давайте введём ещё один предмет — политграмотность.

Это всё… надуманное. И затратное. Мало того, что специалистов надо подготовить. Но ведь это ещё и специально создающиеся новые учебники, новые методики, новые проекты, новые деньги. Большие деньги налогоплательщиков.

Да, в своё время была выстроена соответствующая коммунистическая идеология, очень грамотно было продумано: от октябрятского движения до комсомола и так далее. Да, там были какие-то перекосы, перегибы и прочее-прочее. Но нельзя было отказываться сразу от всего хорошего.

В конце концов, моральные кодексы коммунизма и так далее — это же основные религиозные постулаты — не убей, не укради, будь честным, помоги ближнему, бедному и так далее.

Идеологию уничтожили, взамен ничего не дали. Сейчас мы то скаутов выдумываем, то ещё чего-то "этакое".

Не знаю. Поэтому тут надо просто грамотно продумать, на мой взгляд, вообще идеологию сегодняшней системы образования с тем, чтобы прекратить уже отделять воспитание от образования. Это единое целое.

Повторюсь: нельзя образовывать, не воспитывая.

Это однозначно. Вводя новые предметы, новые направления, мы ни к чему пока так и не пришли… Уже что только нового не вводили за это время.