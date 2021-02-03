Почему России важно начать поставлять вакцину от COVID-19 в Европу

Россия была первой страной, в которой появилась вакцина от коронавируса. Сейчас в регионах РФ набирает обороты прививочная кампания, на которую возлагаются большие надежды по формированию коллективного иммунитета.

Одновременно с этим препарат начали приобретать другие страны. Те, кому политика позволяет это сделать. Сейчас производители ждут решения Евросоюза, который оказался в сложной ситуации из-за проблем с выпуском и распределением препаратов, разработанных на её территории.

В соцсетях много возмущений на тему: они нам санкции, "СП-2" закрыть грозят и вообще готовы чуть ли не к холодной войне вернуться, судя по риторике, а мы им упорно вакцину предлагаем… Притом, кстати, что у самих не везде её хватает…

Почему нам так важно, чтобы Европа одобрила нашу вакцину и начала её использовать?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" спросил у ведущего сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина.

— Борьба с пандемией — всё-таки, на мой взгляд, задача всех ведущих государств мира. И здесь переносить эти санкционные бодания, санкционные отношения в эту плоскость было бы контрпродуктивно.

Для России это, во-первых, шанс укрепить свои позиции на международном фармацевтическом рынке.

Почему такое решение — принять российскую вакцину — было принято в Германии после испытания различных альтернативных вакцин — Pfizer и прочих?

Клинические испытания той же вакцины от Pfizer показали достаточно большое количество побочных эффектов, в том числе летальные случаи среди привитых.

Поэтому правительство Германии, на мой взгляд, просто подыскивает наиболее оптимальную альтернативу, возможно, какие-то ещё скрытые мотивы есть.

Но для России это, прежде всего, репутационный плюс. И, конечно, экономический.

Но нельзя забывать про скорейшее преодоление последствий пандемии — это предпосылка для начала восстановления экономики, потому что ВВП в той же Германии упал на 5%.

Поэтому восстановление нормального режима и экономического взаимодействия России и Германии невозможно без успешного преодоления последствий данной пандемии.