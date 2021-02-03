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Эльконин: специальный воспитатель по политике в школе – идея дурная

Экспертное мнение

Министр образования Сергей Кравцов на встрече с сенаторами объявил, что скоро в школах появятся специальные люди, которые будут отвечать за воспитание учеников. И, помимо прочего, объяснять детям, что митинги и политические протесты — не их дело.

Эльконин: специальный воспитатель по политике в школе – идея дурная

Называться новая штатная единица педколлектива будет красиво — "Советник директора по воспитательной работе". Попросту — "воспитатель". Уроков вести такой педагог не будет, а только воспитывать.

По мнению доктора психологических наук, профессора, завлабораторией Психологического института РАО Бориса Эльконина, "эта придумка — специальный воспитатель по политике — дурная, потому что абсолютно неэффективная".

Своё мнение президент международной ассоциации развивающего обучения пояснил в интервью "Правде.Ру":

— Подростку чем больше слов втемяшиваешь, тем больший протест получаешь. Это во-первых.

Во-вторых, объяснить новую инициативу можно только беспомощностью властей. Пускать или не пускать на митинги и иные подобного рода мероприятия — это забота родителей, а не учреждений и институций.

Думается, что эти новые "воспитатели" будут разъяснять, говорить: это плохо, на митинги ходить не надо, вы ещё маленькие. Может быть, устрашать, перечислять законы, рассказывать, что можно получить за это. Ну и что?

В общем, если это будет внедрено, то это просто очередная глупость в копилке дел чиновников. Ещё одна глупость будет сделана. Но это не поможет.

Как раз по всем известной причине: всякое непосредственное давление вызывает как раз у молодых в большей степени, чем у зрелых, протест.

— Могут начать с третьих классов, с маленьких, и им уже начать внушать, объяснять…

— Для маленьких детей такого рода внушательства в хорошем случае бесполезны, в плохом — вредны. Потому что, во-первых, они не ходят никуда. А предупреждать на 10 лет вперёд в надежде, что за это время "дойдёт"?

Абсолютно бессмысленная затея!

А для целого ряда семей ещё и вредная. Потому что есть родители, которые и так репрессивно относятся к ребёнку. Я бы сказал, военным образом. Муштруют детей. Так для такого ребёнка в его дальнейшем развитии ещё один "воспитатель" может дать отклонения, всякого рода невротического дела.

И усиливать эту сторону не надо.

Да и школе лишняя загрузка. Школа не может быть репрессивным органом. У неё другая задача, с которой она не справляется, кстати, в основном. Зачем наваливать ещё функций?

Надо, чтобы человек был умным и получил правильное воспитание. Вот и всё. Всё просто же.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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