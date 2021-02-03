Суверенный интернет – штука удобная. Для тоталитарного государства

На встрече с журналистами зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова — в случае необходимости — перейти на суверенный интернет.

При каких обстоятельствах — что должно произойти — Россия это сделает? И как это скажется на обычных пользователях?

"Правде.Ру" на эти вопросы ответил Антон Серго, доктор юридических наук, руководитель юридической фирмы "Интернет и право".

— Дело в том, что сам по себе интернет — система довольно специфичная. И успех развития Сети — как раз отсутствие долгие годы государственного регулирования по всему миру.

Можно ли отключиться от интернета? Ответить можно и да, и нет одновременно:

ДА — потому что есть каналы связи с зарубежными провайдерами, которые технически действительно можно отключить с одной стороны, как "стоп-кран" дёрнуть.

НЕТ — потому что есть возможность доступа к Сети, минуя "провода", используя спутниковый трафик и прочие возможности, связанные с трансграничной передачей данных.

Другое дело, что поломать сеть Интернет несложно. Потому что сейчас она построена на определённой системе адресации, которая едина по всему миру, за исключением Китая.

При этом Сеть достаточно устойчива:

мы почти не встречаем проблем при обращении к сайтам, при отправлении, получении электронной почты, сообщений, пользуемся и мессенджерами, и видеоконференцсвязью — это всё успешно проходит.

Нечто подобное локальному — суверенному — интернету у нас было раньше

Построение (аналогично китайским идеям) локального интернета, конечно, возможно. Это будет примерно та же Сеть, которая в своё время бывала на заре российского интернета, наверное, у многих у нас:

локальный интернет, который был в подъездах, квартирах, маленьких посёлках, городах — вроде бы и есть он, но в некоторой степени ограниченный.

Мы можем перейти на суверенный инет хоть сейчас

У России есть техническая возможность поломать инфраструктуру связи с иностранным интернетом и ограничиться только своим. Это — повторюсь — не очень сложно. Технически.

Политически — страшно представить. Особенно потому, что это вполне возможно.

Понятно, что это обосновать можно чем угодно:

негативным влиянием западного интернета и на политическую обстановку, и на культурную ситуацию в стране,

цензурой российских СМИ,

чем-то ещё, если в этом будет необходимость.

Поэтому, в принципе, затруднить доступ к иностранному интернету можно, используя в том числе так называемое импортоторможение за счёт сужения каналов передачи данных за рубеж.

И тогда действительно:

при трудностях применения поисковика Google россияне вынужденно начнут пользоваться исключительно российским поисковым сервисом;

при трудностях доступа к Facebook вынуждено перейдут, соответственно, в российские соцсети…

Понятно, что тут вопрос просто правильной идеологической базы, потому что, конечно, определённое огорчение это вызовет, так как на сегодняшний день не все иностранные сервисы, к которым россияне уже успели привыкнуть, имеют качественные российские аналоги.

Мы пока к такому повороту не готовы

Если российские аналоги того же Google и того же Facebook найти можно, то хорошего российского аналога YouTube, мне кажется, на сегодняшний день пока ещё нет.

Поэтому, мне кажется, мы к такому повороту не готовы.

Но политическая воля на этот счёт вполне может быть. И если такая подготовка сделана и тренировки по отключению от иностранного интернета уже проводились, то я допускаю, что могут быть определённые предпосылки для этого.

Если тенденция развития демократического общества в нашей стране будет притормаживаться, вполне возможно, что свободного интернета мы лишимся.

— Что должно произойти? Вы упомянули идеологические проблемы. Что ещё? Атомная война?

— Насчёт атомной войны вы неправы. Потому что когда в 60-х интернет создавался, то как раз главная его цель создания американцами — это возможность передачи данных между удалёнными командными центрами в стране в случае ядерного удара Советского Союза по территории Америки с тем, чтобы при уничтожении одного элемента сохранялась, в целом, взаимосвязанность других узлов системы и возможность передачи данных между ними.

Как раз был ответ на запуск советского спутника Земли. То есть мы показали, что вооружение может быть в космосе — американцы стали развивать систему защиты. Именно так интернет появился. Так что как раз ядерный удар интернет не испугает. Скорее, политика.

У нас как бы тут, с одной стороны, ухудшение отношений. Понятно, что это можно идеологически привязать к взаимным санкциям, к чему угодно.

Но в то же время у нас совершенно очевидно идёт тенденция к цензурированию интернета.

И в этом смысле российские сервисы, которые неподконтрольны российским спецслужбам, российским административным органам и прочим органам власти, в том числе находящимся за рубежом, безусловно, достаточно неудобны.

Я лет 15 назад на одном из российских телеканалов обосновал, что нам нужна своя доменная зона, отделенная от иностранной.

Дальше, соответственно, нам нужно хранение всех данных перенести в Россию. То есть обязать всех хостинг-провайдеров храниться в России, чтобы они были доступны и для спецслужб, и для правоохранительных органов (но тогда ещё не было Роскомнадзора), и для аналогичных органов.

И третий этап — мы отключаемся от иностранного интернета. Обосновать это можно тем, что иностранный интернет по чернухе, порнухе, наркотикам, идеологическим противникам и всему другому. И вот мы получаем свой локальный интернет, который нами полностью идеалогически, политически, административно управляем и контролируем.

Потому что всё, что есть в интернете, находится на территории России. Соответственно, все сайты, все серверы и все их владельцы доступны для правоохранительных органов, для административных органов и контрольных органов.

Это, в принципе, достаточно удобная модель, но не для демократического, а для тоталитарного государства, которому необходим полный контроль над мыслительным процессом в стране. Что-то подобное Китай достаточно давно и успешно внедрил. К сожалению, иногда видны тенденции, что мы перенимаем отчасти китайских опыт в подобных вопросах.

— Китайцы научились решать свои проблемы.

— Это безусловно. У нас тоже на любой спрос будет предложение. Но просто зачем? Большинство пользователей будет идти простым путём.