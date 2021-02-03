Суверенный интернет – штука удобная. Для тоталитарного государства

На встрече с журналистами зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова — в случае необходимости — перейти на суверенный интернет.
При каких обстоятельствах — что должно произойти — Россия это сделает? И как это скажется на обычных пользователях?
"Правде.Ру" на эти вопросы ответил Антон Серго, доктор юридических наук, руководитель юридической фирмы "Интернет и право".
— Дело в том, что сам по себе интернет — система довольно специфичная. И успех развития Сети — как раз отсутствие долгие годы государственного регулирования по всему миру.
Можно ли отключиться от интернета? Ответить можно и да, и нет одновременно:
Другое дело, что поломать сеть Интернет несложно. Потому что сейчас она построена на определённой системе адресации, которая едина по всему миру, за исключением Китая.
При этом Сеть достаточно устойчива:
Построение (аналогично китайским идеям) локального интернета, конечно, возможно. Это будет примерно та же Сеть, которая в своё время бывала на заре российского интернета, наверное, у многих у нас:
У России есть техническая возможность поломать инфраструктуру связи с иностранным интернетом и ограничиться только своим. Это — повторюсь — не очень сложно. Технически.
Политически — страшно представить. Особенно потому, что это вполне возможно.
Понятно, что это обосновать можно чем угодно:
Поэтому, в принципе, затруднить доступ к иностранному интернету можно, используя в том числе так называемое импортоторможение за счёт сужения каналов передачи данных за рубеж.
И тогда действительно:
Понятно, что тут вопрос просто правильной идеологической базы, потому что, конечно, определённое огорчение это вызовет, так как на сегодняшний день не все иностранные сервисы, к которым россияне уже успели привыкнуть, имеют качественные российские аналоги.
Если российские аналоги того же Google и того же Facebook найти можно, то хорошего российского аналога YouTube, мне кажется, на сегодняшний день пока ещё нет.
Поэтому, мне кажется, мы к такому повороту не готовы.
Но политическая воля на этот счёт вполне может быть. И если такая подготовка сделана и тренировки по отключению от иностранного интернета уже проводились, то я допускаю, что могут быть определённые предпосылки для этого.
Если тенденция развития демократического общества в нашей стране будет притормаживаться, вполне возможно, что свободного интернета мы лишимся.
— Что должно произойти? Вы упомянули идеологические проблемы. Что ещё? Атомная война?
— Насчёт атомной войны вы неправы. Потому что когда в 60-х интернет создавался, то как раз главная его цель создания американцами — это возможность передачи данных между удалёнными командными центрами в стране в случае ядерного удара Советского Союза по территории Америки с тем, чтобы при уничтожении одного элемента сохранялась, в целом, взаимосвязанность других узлов системы и возможность передачи данных между ними.
Как раз был ответ на запуск советского спутника Земли. То есть мы показали, что вооружение может быть в космосе — американцы стали развивать систему защиты. Именно так интернет появился. Так что как раз ядерный удар интернет не испугает. Скорее, политика.
У нас как бы тут, с одной стороны, ухудшение отношений. Понятно, что это можно идеологически привязать к взаимным санкциям, к чему угодно.
Но в то же время у нас совершенно очевидно идёт тенденция к цензурированию интернета.
И в этом смысле российские сервисы, которые неподконтрольны российским спецслужбам, российским административным органам и прочим органам власти, в том числе находящимся за рубежом, безусловно, достаточно неудобны.
Я лет 15 назад на одном из российских телеканалов обосновал, что нам нужна своя доменная зона, отделенная от иностранной.
Дальше, соответственно, нам нужно хранение всех данных перенести в Россию. То есть обязать всех хостинг-провайдеров храниться в России, чтобы они были доступны и для спецслужб, и для правоохранительных органов (но тогда ещё не было Роскомнадзора), и для аналогичных органов.
И третий этап — мы отключаемся от иностранного интернета. Обосновать это можно тем, что иностранный интернет по чернухе, порнухе, наркотикам, идеологическим противникам и всему другому. И вот мы получаем свой локальный интернет, который нами полностью идеалогически, политически, административно управляем и контролируем.
Потому что всё, что есть в интернете, находится на территории России. Соответственно, все сайты, все серверы и все их владельцы доступны для правоохранительных органов, для административных органов и контрольных органов.
Это, в принципе, достаточно удобная модель, но не для демократического, а для тоталитарного государства, которому необходим полный контроль над мыслительным процессом в стране. Что-то подобное Китай достаточно давно и успешно внедрил. К сожалению, иногда видны тенденции, что мы перенимаем отчасти китайских опыт в подобных вопросах.
— Китайцы научились решать свои проблемы.
— Это безусловно. У нас тоже на любой спрос будет предложение. Но просто зачем? Большинство пользователей будет идти простым путём.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.