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Дворкин: вряд ли возникнут обстоятельства, мешающие подписанию СНВ

Экспертное мнение

Не успели политологи и военные по обе стороны океана "выдохнуть", узнав, что российский и американский президенты договорились о продлении действия нового договора о сокращении ядерных вооружений СНВ, как замглавы МИД РФ выступил с предупреждением, что "сделка может не состояться".

Дворкин: вряд ли возникнут обстоятельства, мешающие подписанию СНВ

В подробности Сергей Рябков не вдавался, что вызвало массу предположений на тему: что он имел в виду под "если США будут действовать неправильно"?

В разговоре с корреспондентом "Правды.Ру" главный научный сотрудник Центра международной безопасности в ИМЭМО РАН Владимир Дворкин высказал предположение, что поводов для беспокойства нет:

— Вообще Сергей Алексеевич Рябков — это очень разумный человек. И сказанное им — не более, чем предположение.

Россия ведь, напомню, сама долгое время сопротивлялась этому подписанию. Ещё Обама, будучи президентом, дважды призывал нас заключить новый договор. И мы тогда проявили поразительное упрямство, мягко говоря, и сказали:

"Как же так? Какой договор может быть, когда у нас такие отношения, когда не решен вопрос с космосом, не решен вопрос с ПРО — вы его развиваете, еще и санкции вы нам такие наложили".

И мы отказались от подписания.

И вот теперь, когда санкции стали еще жестче, с ПРО ничего не изменилось, мы вдруг стали такими покладистыми и готовы уже все сделать для того, чтобы только быстрее подписать продление этого договора.

Ну должны же мы как-то, если не объясниться, то подстраховаться?

Этот договор продляется без всяких изменений. За 10 лет его существования ни одной претензии со стороны американцев или нас не было по поводу точности выполнения этого договора.

Поэтому я считаю, что Сергей Алексеевич Рябков здесь просто перестраховался на всякий случай. Я не вижу ничего, что сейчас может быть, что бы помешало поставить точку.

Автор: Ольга Лебедева
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