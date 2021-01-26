Утка про "третью партию Трампа" нужна, чтобы выбить его из политики

После того как стало известно о намерении демократов в Конгрессе США "довести до конца" дело против экс-президента и объявить-таки ему импичмент, американская пресса начала активно обсуждать "намерение Трампа создать собственную — третью — партию".

И хотя он сам, устами своего помощника Джейсона Миллера, слухи эти опроверг, разговоры и домыслы не прекратились.

Почему? Своим мнением на этот счёт с "Правдой.Ру" поделился Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.

— С моей точки зрения, это такая типичная "утка", провокация, чтобы вбить клин между Трампом и республиканцами.

Там действительно у них наметились буквально в последние дни его правления некие противоречия:

республиканцы в Конгрессе вдруг проголосовали против его вето за бюджет Пентагона;

за общий бюджет проголосовали;

не согласились опровергать результаты выборов, протестовать против них, а, напротив, поддержали эти результаты, утвердив их в Конгрессе.

И сразу же появились такого рода статьи, в которых говорилось, что, дескать, Трамп ещё не успел улететь, а уже с кем-то обсуждал планы "дальнейшей борьбы".

Никаких имён и фактов: ни с кем обсуждал, ни что обсуждал — нет.

Теоретически любой человек может что угодно создавать, как вы понимаете. Можно и третью, можно и десятую партию создавать. Но только смысл какой?

Я думаю, что это на самом деле пустопорожние разговоры, которые направлены на то, чтобы посеять в Республиканской партии недоверие и к Трампу, и ко всей последующей ситуации.

Потому что при существовании нынешней американской избирательной системы третья партия не имеет шансов, так как система носит мажоритарный характер: либо один, либо другой, там третьим уже делать нечего.

Третьи партии есть. Они действуют в США. Они даже участвуют в избирательных президентских кампаниях. Но это партии региональные, как правило, они имеют вес в нескольких штатах и могут избирать своих кандидатов на местных выборах.

Но в общенациональном плане шансов у них нет.

Последняя раз такая партия выступала в 1992 году. Росс Перо ее тогда возглавил, техасский нефтяной миллиардер. Он был очень популярным политиком, таким же, как Трамп. Набрал примерно 20% голосов избирателей в общей сложности, отобрав их у Буша-старшего. Из-за чего, кстати, Клинтон победил.

Но он не получил ни одного голоса выборщиков, то есть не смог победить ни в одном штате из пятидесяти. Вот и всё. Трамп это прекрасно знает. И никогда на это не пойдёт.