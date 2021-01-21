При помощи военной ритории Иран "прощупывает" новые власти США

В последнее время стало много новостей об усилении военной риторики Ирана.

Буквально пару дней назад они демонстрировали миру базу стратегических ракет. Плюс эпопея с обогащением урана и резкие высказывания президента и военных в адрес США и масштабные учения в Персидском заливе.

Вопрос: чтобы всё это значило? Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил со старшим преподавателем Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андреем Чупрыгиным.

— Сейчас происходит смена администрации в Соединенных Штатах. И вокруг этого происходят разные события. В том числе и вышеперечисленные.

Так как ранее — при Трампе — странам договориться не удалось, то теперь Тегеран готовит площадку для переговорного процесса с администрацией Байдена.

Дескать, смотрите, какие мы молодцы, если не договоримся и с вами, то мы вам такого насобачим, что мало не покажется. Вот и всё.

На это наложилось еще "последнее прости", которое Помпео устроил, занеся хуситов в списки террористических организаций. Это тоже такой плевок в адрес Ирана в определенной степени.

Но вообще это подготовка к приходу новой администрации. Будут смотреть, как американцы будут реагировать. Вдруг они оставят своего исторического союзника Саудовскую Аравию один на один с "кровавым режимом Тегерана"? Все может быть.

Ещё раз повторюсь: иранцы начали прощупывать почву. Это нормально.

Это происходит с каждой инаугурацией в США. Если вспомнить, когда приходил Трамп, там тоже были определенные обострения ситуации.

Смотрят, думают.