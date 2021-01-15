Заслуженный врач России не разделяет пессимизма ВОЗ

ВОЗ призвала не питать иллюзий по поводу окончания коронавирусной пандемии и предупредила в четверг, что второй год пандемии будет "более жёстким, чем первый".

Неужели всё и правда настолько плохо?

Заслуженный врач России Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, не разделяет такого пессимистического взгляда.

Доктор Круглый уверен: в России прогноз в целом благоприятный. Своим мнением он поделился с "Правдой.Ру":

— У тех людей, которые получили полную дозу — две вакцины, уже вырабатывается иммунитет, вырабатываются антитела, и они не заболевают. Вакцинация уже носит массовый характер во всём мире.

У нас пока цифры скромные, но президент — мы все это слышали — поручил резко ускорить вакцинацию. Поэтому я всё-таки думаю, что с её помощью удастся остановить распространение коронавирусной инфекции.

И второй фактор — то, что очень много людей переболели, и у них тоже сформирован — во всяком случае, у большинства — иммунитет. Насколько он будет стойкий, трудно сказать, но он есть. И таким естественным путем мы тоже получили "иммунную прослойку".

Поэтому, я думаю, что всё же в течение этого года — и многие эксперты, кстати, об этом говорят — с пандемией мы справимся. И коронавирус войдёт в разряд обычных сезонных респираторных инфекций.

Очень надеюсь, что наша страна и весь мир будут двигаться по такому сценарию.