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Мнение: Ким Чен Ын "прощупывает" Байдена

Экспертное мнение

Выступая на съезде рабочей партии Северной Кореи, её генсек Ким Чен Ын рассказал о планах развития армии.

Мнение: Ким Чен Ын "прощупывает" Байдена

Западные аналитики увидели в этом "перчатку, брошенную Байдену".

Насколько эта оценка милитаристских устремлений Кима соответствует действительности и стоит ли ждать улучшения отношений США и Северной Кореи при Байдене? Об этом корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с главным научным сотрудником Института США и Канады Владимиром Васильевым.

— Затишье, которое было в американо-корейских отношениях в связи с предвыборной кампанией, отодвинуло на задний план вообще северокорейскую проблему. Она зависла в воздухе и все:

  • то ли будет денуклеаризация, то ли не будет,
  • то ли будут что-то корейцы испытывать, то ли не будут,
  • вообще какова там диспозиция —

— некоторое время Штатам было не до всего этого.

А Пхеньян между тем стал некой козырной картой — пока непонятно, какой именно, — но в руках Китая.

При этом у администрации Байдена нет никакой стратегии, решений проблемы Северной Кореи.

Традиционная ставка на экономические санкции, кстати, была полностью достаточно сильно отработана администрацией Трампа.

Что делать с Северной Кореей — демократы не знают.

Начинать какие-то войны? — На них не решился даже Трамп.

И на сегодняшний день, с моей точки зрения, Китай, который получил такую стратегическую инициативу, фактически, стал разыгрывать эту северокорейскую карту. Для того, чтобы вообще укрепить свои переговорные позиции по отношению к администрации Байдена, которая, возможно и хочет немножко отойти от этой конфронтационной модели.

Здесь действительно есть одна тонкость. Ким Чен Ын сменил статус: раньше он был председатель партии, теперь он стал генеральным секретарем. Если посмотреть нашу коммунистическую традицию, то генеральный секретарь — это, скорее, активная боевая фигура. Председатель партии — немножко свадебный генерал.

Может быть, это тоже сигнал, что Северная Корея будет более активно использоваться Китаем для оказания давления на Соединенные Штаты Америки.

В любом случае, северокорейская проблема для США стоит очень остро.

И тем более эти обнародованные планы лишний раз говорят, что, да, Северная Корея экономически не намерена сдаваться и готова, возможно, задействовать свой потенциал. Непонятно только пока в какой степени сегодня этот потенциал будет создаваться за счет внутренних корейских ресурсов и будет ли помогать Китай, чтобы добиться определенного рода уступок или действий со стороны Соединенных Штатов Америки.

Автор: Ольга Лебедева
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