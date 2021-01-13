Подлесный: Трамп по инерции закрывает гештальты

Уходящая администрация Белого дома, очень на то похоже, старается завершить все свои начинания. Особенно те, которые потенциально смогут осложнить жизнь новому руководству страны:

буквально вчера Майк Помпео объявил о внесении Кубы в список государств, поддерживающих терроризм;

объявил о внесении Кубы в список государств, поддерживающих терроризм; а ранее на этой неделе прекратил все "добровольно введенные ограничения" на дипломатические отношения США с Тайванем и анонсировал планы объявить поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене иностранной террористической организацией, за день до инаугурации Байдена.

Зачем? На этот вопрос корреспонденту "Правды.Ру" ответил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

— Сейчас уже старой администрации терять нечего. Поэтому борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Попытки отстранить Трампа от должности раньше 20 января, скорее всего, безуспешны. Это невыгодно даже самой администрации Байдена, потому что это всё-таки затмит её приход к власти, её первые 100 дней правления.

Что касается отношений Тайваня и Кубы, а что здесь нового? Ничего здесь нового нет. Администрация Трампа с Кубой все связи практически свела к нулю. Сейчас только точку ставят в том, что делали все четыре года.

Если пытаться анализировать, зачем нынешний президент, которому "осталось" семь дней, громкие решения принимает… Он уже, может быть, не совсем осознает, что делает. Такова сейчас общая обстановка в Америке.

Вот он по инерции и продолжает свою линию...