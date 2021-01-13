"Крымская платформа" - это переговоры ради переговоров

На текущей неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть российскую делегацию участницей первого саммита "крымской платформы".

Но мы туда не поедем, говорит ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

— Переговоры ради переговоров совершенно не нужны.

России, конечно, недопустимо ни в коей мере принимать участие в таком мероприятии, потому как это будет означать проставление под вопрос территориальной принадлежности Крыма. Можно сказать, что, если от России кто-то туда поедет на общественных началах, этого человека можно будет обвинять в нарушении Конституции страны, раз он готов обсуждать с иностранцами отторжение от России части ее территории.

Так что ни о каком участии России, конечно, речи нет реально.

По Украине подобные заявления выглядят вполне гармонично, так как нынешняя власть во многом держится на мифе о скором падении России и о возвращении Крыма. И не его одного.

Конечно, этот миф к реальности никакого отношения не имеет, но он психологически довольно хорошо действует на население Украины, успокаивает его и примиряет с тем национально-государственным проектом, который сейчас реализуется в стране. Так что для внутренней аудитории это довольно эффективная технология, хотя удивляет, как долго она сохраняет свою эффективность.