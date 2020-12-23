Куклачёв: бродячих псов не было бы, если б чиновники не воровали

Леденящая кровь инсталляция от живодёра из Кемеровской области в очередной раз привлекла внимание общественности к проблеме бродячих собак.

Знаменитый дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачёв в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" напомнил, что бродячие собаки — это проблема одной только России:

— Надо решать её так, как во всём мире решают. Во всём мире нет бродячих собак. Я проехал весь мир — Италию, Америку, Японию, Францию, Бельгию, Голландию — везде весть шелтеры (питомники), если собака хозяину надоела, они сдают туда.

Какое-то время там собаки содержатся, а потом, если никто не берет… Не знаю, что дальше происходит.

Питомники — единственно возможный цивилизованный способ решить проблему бродячих животных. Самое интересное, что у нас, насколько я знаю, на их содержание даже деньги какие-то государство даёт. А их предприимчивые чиновники просто растаскивают по семьям и всё.