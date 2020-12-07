Заявление крымского спикера про НАТО - спекуляция на горячей теме

Под занавес минувшей недели вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что НАТО "активизировалось" в Черноморском регионе.

Учитывая заявления Столтенберга, прозвучавшие на прошлой неделе, стало как-то тревожно…

Однако, как пояснил в интервью "Правде.Ру" Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра, чего-то экстраординарного на морской границе Крыма не происходит.

— Черноморская стратегия НАТО была принята еще четыре года назад. И расширялось в соответствии с ней военное присутствие Соединённых Штатов все эти годы.

Всё было точно так же, как сейчас: они заявляли военное присутствие в Черноморском регионе после воссоединения Крыма с Россией — и продолжают это делать.

Естественно, есть и ограничения для такого увеличения военного присутствия:

это, прежде всего, положение Конвенции Монтрё, накладывающей ограничения на тоннаж и время присутствия военных кораблей стран, не принадлежащих к Черноморскому региону;

это отсутствие свободных кораблей для постоянного нахождения в Черном море со стороны Соединённых Штатов.

Да, они стараются на постоянной основе присутствовать в Чёрном море, как это было заявлено, в основополагающих документах. Но пока не очень получается. Естественно, каждый заход американского эсминца в Чёрное море — это информационный повод, по которому начинаются какие-то разговоры.

И, конечно, это не повышает стабильности. Это нервирующие факторы для нас, равно как и ставшие уже постоянными пролёты разведывательных самолётов вдоль границ Крыма — беспилотных и пилотируемых.

И то же самое заявление со стороны генсека НАТО, которое повторяется даже не из года в год, а из квартала в квартал. Поэтому относиться к этому нужно достаточно взвешенно, спокойно.

Да, это провоцирующие факторы, да, это недружественные вещи, но они были, есть и из этого вовсе не следует, что завтра начнется война и будет какая-то провокация со стороны НАТО.

Это просто спекуляция на горячих темах.