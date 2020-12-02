Задача западных кураторов оппозии в Белоруссии - столкнуть народ лбами

Белорусская оппозиция, а точнее, её рупор — ТГ-канал NEXTA — никого не смущаясь, публикует объявления о покупке информации об адресах сотрудников силовых структур.

Чего ждать от этих "списков"? Куда смотрят "демократические силы Европы"? Почему не урезонят бандитствующих админов и их польских (?) кураторов?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с Сергеем Мусиенко, руководителем аналитического Центра ЕсооМ (Белоруссия)

— Насколько я помню, Дональд Туск очень рьяно разродился тирадой по поводу аналогичного процесса по польским полицейским о том, что это недопустимо, это требуется карать.

Та же ситуация в Германии будет пресекаться при первом шорохе в этом направлении. И она пресекается. Поэтому здесь вполне демократично поступать аналогичным образом.

Но так как это идет с сопредельного государства, здесь комментарии излишни. Они будут это делать, пока им это хочется.

Но это мерзко, конечно. В 1937 году "тройка" рассматривала виновность/ невиновность. Была хотя бы видимость презумпции. Но мы все знаем результат.

А здесь вообще непонятно, кто это рассматривает, кто выносит приговор и все остальное. Это очень мерзкая история. Потому что в этих "объявлениях" они требуют и детей назвать, и указать, где они учатся.

На этом фоне разворачивается очередной скандал по поводу этих денег, которые они обещали то ли за выходы на улицу бабушек, то ли студентам, то ли за эту информацию. Скандал по поводу того, что эти деньги не доходят "исполнителям", исчезают.

Голландское правительство уже поставило на вид кое-кому: а "бабки" где?

Понятно, что здесь никакой демократией не пахнет

Потому что люди — силовики — исполняют свой долг. И сразу их причислять к какой-то категории "карателей"…

В этих историях всегда по-человечески выясняют с соседом и с сослуживцем.

Кроме мерзости и нежелания в эту тему влезать, другого нет восприятия.

"Ответки", видимо, не боятся

Админы этих пабликов и активисты — оппозиционеры — все известные же люди. В интернете нет никакой приватности.

А если им на адреса придёт ответка такая же? Как это будет выглядеть, если начнут приходить по адресам и устраивать разборки?

Конечно, здесь очень чётко видно желание как раз стравить народ, чтобы одни пошли выяснять отношения с другими. Эскалация насилия, чтобы мы в каждом видели соперника или противника, или врага в зависимости от ситуации и накала страстей.