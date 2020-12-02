Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В РФ хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев
В сборной России объяснили, за что исключён биатлонист Шопин
Хэмилтона в "Мерседесе" заменит пилот "Уильямса" Расселл
В Бельгии создали вакцину от COVID-19 с уникальными показателями
Россияне начали инвестировать за рубеж. В ЦБ недовольны
"Найди себя в другом": Садальский дал совет вдове Табакова
Как сохранить правильную осанку на "удалёнке"?
"Терпели и не такое": Косачёв ответил американскому генералу
Валерий Меладзе споёт для россиян на ТВ первого января

Задача западных кураторов оппозии в Белоруссии - столкнуть народ лбами

Экспертное мнение

Белорусская оппозиция, а точнее, её рупор — ТГ-канал NEXTA — никого не смущаясь, публикует объявления о покупке информации об адресах сотрудников силовых структур.

Задача западных кураторов оппозии в Белоруссии - столкнуть народ лбами

Чего ждать от этих "списков"? Куда смотрят "демократические силы Европы"? Почему не урезонят бандитствующих админов и их польских (?) кураторов?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с Сергеем Мусиенко, руководителем аналитического Центра ЕсооМ (Белоруссия)

— Насколько я помню, Дональд Туск очень рьяно разродился тирадой по поводу аналогичного процесса по польским полицейским о том, что это недопустимо, это требуется карать.

Та же ситуация в Германии будет пресекаться при первом шорохе в этом направлении. И она пресекается. Поэтому здесь вполне демократично поступать аналогичным образом.

Но так как это идет с сопредельного государства, здесь комментарии излишни. Они будут это делать, пока им это хочется.

Но это мерзко, конечно. В 1937 году "тройка" рассматривала виновность/ невиновность. Была хотя бы видимость презумпции. Но мы все знаем результат.

А здесь вообще непонятно, кто это рассматривает, кто выносит приговор и все остальное. Это очень мерзкая история. Потому что в этих "объявлениях" они требуют и детей назвать, и указать, где они учатся.

На этом фоне разворачивается очередной скандал по поводу этих денег, которые они обещали то ли за выходы на улицу бабушек, то ли студентам, то ли за эту информацию. Скандал по поводу того, что эти деньги не доходят "исполнителям", исчезают.

Голландское правительство уже поставило на вид кое-кому: а "бабки" где?

Понятно, что здесь никакой демократией не пахнет

Потому что люди — силовики — исполняют свой долг. И сразу их причислять к какой-то категории "карателей"…

В этих историях всегда по-человечески выясняют с соседом и с сослуживцем.

Кроме мерзости и нежелания в эту тему влезать, другого нет восприятия.

"Ответки", видимо, не боятся

Админы этих пабликов и активисты — оппозиционеры — все известные же люди. В интернете нет никакой приватности.

А если им на адреса придёт ответка такая же? Как это будет выглядеть, если начнут приходить по адресам и устраивать разборки?

Конечно, здесь очень чётко видно желание как раз стравить народ, чтобы одни пошли выяснять отношения с другими. Эскалация насилия, чтобы мы в каждом видели соперника или противника, или врага в зависимости от ситуации и накала страстей.

А кураторы… Что кураторы? У них задача такая — стравить людей, чтоб "оранжевая революция" грянула.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Бельгии создали вакцину от COVID-19 с уникальными показателями
Россияне начали инвестировать за рубеж. В ЦБ недовольны
"Найди себя в другом": Садальский дал совет вдове Табакова
Как сохранить правильную осанку на "удалёнке"?
"Терпели и не такое": Косачёв ответил американскому генералу
Валерий Меладзе споёт для россиян на ТВ первого января
В Кузбассе двое братьев взорвали банкомат и похитили деньги
Холифилд хочет отомстить Тайсону за откушенное ухо
Задача западных кураторов оппозии в Белоруссии - столкнуть народ лбами
Байден рассказал, чем обернётся для США отставка Трампа
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.

Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Фигурное катание
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Политика. Новости и аналитика
Николая Платошкина лишили всех прав
Военные новости
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Игорь Буккер Одной из причин гибели Третьего рейха стал прогноз погоды Игорь Буккер Кристина Важенина Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир" Кристина Важенина Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова
Комментарии
Коронавирус – это угроза целой цивилизации. Сможем ли мы победить эпидемию полумерами
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Михаил Ефремов не знает, как ему дальше жить
Пашаев оценил "покаянное" письмо Ефремова
Сергей Шнуров больше не собирается пить
Хью Грант объяснил семилетнюю паузу в актёрской карьере
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
В Госдуме ответили экс-советнику Зеленского, который обращался к Путину
Модель VOGUE призналась в убийстве мужа
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников